Mering und Karmiel: Eine unvollendete Städtepartnerschaft

Plus Der Terrorangriff auf Israel schockt die Menschen. Mering hat über die befreundete Stadt Karmiel eine besondere Verbindung. Wird daraus noch eine offizielle Städtepartnerschaft?

Wie geht es mit Karmiel und Mering weiter? Schon seit Jahren besteht eine eher unverbindliche Freundschaft. Nach dem Besuch der Meringer Delegation in Israel rückte die Frage nach einer richtigen Städtepartnerschaft wieder in den Vordergrund. Darüber diskutierte der Meringer Gemeinderat, kurz bevor der schreckliche Terroranschlag in Israel alles veränderte. Doch obwohl davon während der Diskussion in Mering noch keiner etwas wissen konnte, waren einige Vorbehalte zu hören.

Tanzfestival, Austausch mit Wirtschaftsvertretern, die Besichtigung von Jerusalem - ein dicht gepacktes Programm absolvierte die Delegation im Sommer. Darüber berichteten Bürgermeister Florian Mayer, Jochen Hartmann, Michael Krämer und Eva Weizenegger eindrucksvoll in der Sitzung. Ihre Schilderungen zeigten auf, was Mering bei dieser Städtefreundschaft zu gewinnen hat.

