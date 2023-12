Mering vergibt für Kita am Mühlanger Aufträge in Millionenhöhe

Plus Rund 9 Millionen Euro wird das Projekt am Ende kosten. Doch erstmals scheinen die Preise auf dem Bau wieder zu sinken.

Sieben Gruppen, knapp 9 Millionen Euro Gesamtkosten - die siebengruppige Kindertagesstätte am Mühlanger ist eines der größten Projekte, das Mering je zu stemmen hatte. Dabei bereiteten zuletzt immer wieder Kostensteigerungen Sorgen. Nun gab es erstmals positive Nachrichten bezüglich der Finanzen. Ein umfangreiches Auftragspaket wurde für rund 3,1 Millionen Euro vergeben - die Kostenschätzung lag hier vorab bei 4 Millionen Euro.

"Da haben wir mal das Glück, dass es etwas besser ausgefallen ist", freute sich Bürgermeister Florian Mayer. Wie er und Marktbaumeister Armin Lichtenstern auf Nachfrage erklärten, hat sich die Situation für die Kommune hier im Gegensatz zum Zeitpunkt der Kostenschätzung verbessert. Die Baukostenpreise seien gesunken und die Firmen seien wieder stärker auf Aufträge angewiesen. "Es werden wieder viel mehr Angebote abgegeben und der Wettbewerb sorgt für bessere Preise", erklärte der Bürgermeister.