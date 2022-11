Mering

Mering wappnet sich für den Blackout

Plus Tagelanger Stromausfall – das ist ein Horrorszenario. Um dafür gerüstet zu sein, schafft Mering im ersten Schritt Notstromgeneratoren und Treibstofftanks an.

Ukrainekrieg und Energiekrise haben einen Blackout, also einen totalen Stromausfall, zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt. Koordiniert vom Landkreis bereiten sich die Kommunen nun auf eine solche Katastrophe vor. Für Mering stellten Feuerwehrkommandant Andreas Regau und Ordnungsamtschef Bernhard Bordon die Maßnahmen vor. Es sollen vier zentrale Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger in Mering vorbereitet werden. Dafür hat die Gemeinde jetzt als Erstes Notstromgeneratoren und Treibstofftanks bestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

