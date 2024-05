Mering

Mering will den Traum von der Tiefgarage noch nicht aufgeben

Plus Große Projekte wie das neue Rathaus kommen auf Mering zu. Bei den Haushaltsberatungen taucht überraschend ein schon totgeglaubtes Vorhaben wieder auf.

Von Gönül Frey

Neubau des Rathauses, Sanierung des Freibads, das Baugebiet nördlich der Augsburger Straße - lang und kostspielig ist die Liste der Vorhaben, die Mering in den kommenden Jahren stemmen möchte. Würde die Kommune tatsächlich alles anpacken, würde der Schuldenstand bis 2027 - bis dahin geht der Zeitraum der aktuellen Finanzplanung - auf 33 Millionen Euro ansteigen. Entsprechend ging es bei der Beratung des aktuellen Haushalts im Hauptausschuss vor allem um die Frage, wie eine Reihenfolge bzw. Auswahl unter den Projekten getroffen werden soll.

Dabei stellt sich für das aktuelle Haushaltsjahr die Situation verhältnismäßig entspannt dar. Wie berichtet, hatte Mering im Vorjahr wegen einer Meldepanne bei der Gewerbesteuer eine sehr niedrige Schlüsselzuweisung erhalten und zugleich eine übermäßig hohe Kreisumlage entrichtet. Das wird nun ausgeglichen. Mering erhält heuer 7,2 Millionen Euro Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage ist mit knapp 7 Millionen Euro verhältnismäßig niedrig. Entsprechend steht Mering gut da und kann eine Zuführung von 4,3 Millionen Euro vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erwirtschaften. Der Schuldenstand Ende 2023 betrug rund 12,5 Millionen Euro: "Für das, was wir an Millionenprojekten am Laufen haben, ist das eigentlich noch eine ganz gute Geschichte", ordnete Merings Bürgermeister Florian Mayer ein. Heuer ist angesichts der zahlreichen Projekte wie Kinderhaus am Mühlanger, neue Ortsmitte Mering oder das Baugebiet an der Augsburger Straße eine Kreditaufnahme in Höhe von rund acht Millionen Euro nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

