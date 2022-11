Mering will die Energiewende mit Freiflächen-Photovoltaik starten

Plus Die Anlage soll nahe der Bahnlinie im Süden Merings errichtet werden. Dafür sucht die Marktgemeinde noch einen Partner.

Mering will die Energiewende schaffen. Erstes großes Projekt soll eine Freiflächen-Photovoltaik (PV) im Süden Merings in der Nähe der Bahnlinie sein. Dafür wird die Marktgemeinde allerdings Hilfe brauchen.