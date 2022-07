Mering will die Energiewende schaffen – aber wie?

Plus Die Idee einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage sowie die potenzielle Partnerschaft mit einem großen Energieanbieter sorgen für heftige Diskussionen.

Die benötigte Energie im Ort selbst erzeugen - das hat sich Mering als Ziel gesetzt. "Wir waren schon mal weiter als umliegende Kommunen, aber nun sind wir ein wenig ausgebremst", gibt Merings Bürgermeister Florian Mayer zu. Hintergrund ist, dass sich der Gemeinderat, in nicht öffentlicher Sitzung, nicht auf ein Vorgehen verständigen konnte. Auch Umweltbeauftragte Petra von Thienen ist sich hier mit dem Bürgermeister nicht einig.