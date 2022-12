Mering will die Partnerschaft mit Ambérieu neu aufstellen

Mering plant die Einrichtung eines Partnerschaftskomitees. Es werden Familien gesucht, die sich aktiv am Austausch beteiligen möchten oder Gäste beherbergen.

Der letzte Besuch in Ambérieu liegt bereits über drei Jahre zurück. Im September 2019 besuchte ein Bus mit Familien und Schülerinnen und Schülern des Meringer Gymnasiums die französische Partnerstadt. In Frankreich erwartete sie ein buntes Programm und viel Herzlichkeit. Um bald wieder einen solchen Austausch zu ermöglichen, will die Marktgemeinde ein Komitee gründen – gerade mit Hinblick zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft.

Der Besuch der Gäste aus Frankreich in Mering musste 2020 ausfallen

Damals fuhr die Gruppe am Freitagmorgen los. Der erste Abend in Ambérieu begann mit einer Besprechung im Rathaus und einem Essen in den Familien. Am Samstag gab es einen Ausflug und einen gemeinsamen Festabend mit musikalischer Unterhaltung durch die Union Musicale. Erst am späten Sonntagabend kehrte die Gruppe nach einem gemeinsamen Mittagessen nach Mering zurück. Der Besuch der französischen Gäste im Jahr 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Im Mai waren fünf Personen aus Ambérieu zu Gast, um Pläne für die Wiederaufnahme der Beziehungen zu schmieden. Denn im nächsten Jahr begehen Mering und Ambérieu ihre 50-jährige Städtepartnerschaft. Jetzt beginnen die Planungen, ob es ein oder zwei Treffen geben soll und wie sie stattfinden könnten.

Erster Bürgermeister Florian Mayer, sein Kulturbeauftragter Klaus-Dieter Ruf, Jochen Hartmann, Harald Nerlich, der Vorsitzende der Feuerwehrkapelle Mering, und Susanne Ortner von der Verwaltung besprachen die Details für die Feierlichkeiten. Vor allen weiteren Planungen ist eine Telefonkonferenz mit dem Bürgermeister Daniel Fabre und dem Komiteevorsitzenden Yves Dalmais in der ersten Januarwoche vorgesehen. Es wird auch über die Abgeordneten angefragt, ob Zuschüsse für die Treffen im nächsten Jahr aus europäischen Fonds beantragt werden können.

Gastfamilien in Mering gesucht für Gäste aus Ambérieu

Erst dann wird entschieden, ob es eine Veranstaltung in Mering im Frühjahr und eine zweite in Ambérieu im Herbst stattfinden wird und wie viele Tage es sein werden. Wenn die französischen Gäste kommen, soll es einen Festabend mit Essen, Musik, einem 3D-Film und eventuell einem Künstler im Trachtenheim geben. Da es freitags für die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit der Schulbefreiung geben könnte, wäre auch ein Aufenthalt von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, möglich, der mit einer kleinen Abschiedsfeier am Maibaum zu Ende gehen könnte. Der Besuch in Ambérieu ist vom Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober, vorgesehen, die Details stehen aber noch nicht fest.

Bürgermeister Florian Mayer möchte künftig ein offizielles Partnerschaftskomitee mit einem aktiven Vorstand einrichten. Ansprechpartner hierfür ist Jochen Hartmann. Wer Interesse hat, die Partnerschaft aktiv mitzugestalten, am Austausch teilzunehmen und Übernachtungsquartiere anbieten kann, wird gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse amberieu@mering.de zu melden.