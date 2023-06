Mering will einen Kümmerer für die Senioren und startet Umfrage

Wohnen, Geselligkeit, Information – das könnten Aufgabengebiete für den Kümmerer in Mering sein. Was er genau tun soll – dabei dürfen Bürger ab 60 mitreden.

Für die Belange der Senioren in Mering soll bald ein Kümmerer zuständig sein, ähnlich wie es sich in der Nachbargemeinde Ried mit Claudia Bordon-Vieler bewährt hat. Offiziell nennt sich das Quartiersmanagement. Was der oder die Neue tatsächlich macht, wird speziell auf die Bedürfnisse in Mering zugeschnitten. Dazu flattert rund 4.000 Menschen ab 60 Jahren derzeit Post ins Haus. Denn die Gemeinde startet eine groß angelegte Umfrage.

„Für die Stellenausschreibung müssen wir erst mal wissen, was der Quartiersmanager überhaupt machen soll“, sagt Bürgermeister Florian Mayer. Er bittet die angeschriebenen Meringerinnen und Meringer, sich zu beteiligen, damit die Ergebnisse möglichst aussagekräftig sind. Jedem Schreiben ist ein Rückumschlag beigelegt, mit dem die Antworten anonym und portofrei verschickt oder direkt im Rathaus-Briefkasten eingeworfen werden können. Abgabeschluss ist der 28. Juli.

Seniorenbeauftragte und Bürgernetz Mering wirken bei der Umfrage mit

Im Vorfeld hat sich bereits ein Workshop damit befasst, wo die Aufgaben für einen Kümmerer in Mering liegen. Die Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung GmbH in München hat Fragebogen erstellt und übernimmt auch die Auswertung. Bei der Zusammenstellung der Fragen wurden auch Engagierte vor Ort eingebunden wie die beiden Seniorenbeauftragten Christine Meier und Guido Schlosser oder Vertreter des Bürgernetzes. „Die haben den ersten Entwurf der Experten erst mal komplett umgekrempelt“, erzählt Bürgermeister Mayer. Der aktuelle Bogen ist nun eine Mischung aus den Fragen aller Beteiligten.

Darunter sind auch einige sehr persönliche Fragen zu den Lebensumständen. Es beginnt damit, dass das Lebensalter genauer angegeben werden muss. Außerdem werden die Teilnehmer gebeten, ihre eigene finanzielle Situation auf einer Skala von eins bis sechs zu bewerten. Sie sollen weiter Auskunft über ihre Wohnverhältnisse geben, unter anderem, ob sie im Eigentum oder zu Miete wohnen, in einer Wohnung oder einem Haus.

Umfrage für die Senioren fragt auch persönliche Angaben ab

Florian Mayer ist sich bewusst, dass viele Menschen ungern Auskunft über solche Privatangelegenheiten geben. Genau deswegen sei die Befragung anonym. Die Informationen seien jedoch aus der Erfahrung der beauftragten Altersforscher sehr wichtig, um bestimmte Zusammenhänge herzustellen. „Es kann zum Beispiel herauskommen, dass bei den Menschen mit 60 Jahren ein Umzug ein großes Thema ist, bei den 70- oder 80-Jährigen aber nicht mehr“, erklärt der Bürgermeister.

In vielen Fragen geht es um das künftige Tätigkeitsfeld des Kümmerers. Eine Aufgabe wird vermutlich sein, die im Ort vorhandenen Angebote und Informationen für Seniorinnen und Senioren zu vernetzen. So wird beispielsweise gefragt, ob Teilnehmer sich eine Beratungsstelle rund ums Älterwerden wünschen und welche Angebote diese Stelle bieten sollte.

Ein großes Thema ist das Wohnen im Alter. Hierzu sammelt der Frageboten detaillierte Informationen, auch darüber, was sich die Meringer an alternativen Wohnformen wie beispielsweise Mehrgenerationenhaus wünschen würden. Ein Kümmerer könnte hier helfen, Projekte anzustoßen – unter Umständen auch von Investoren, sagt Mayer. Bei privaten Wohnanlagen hänge es oft auch an kleinen Dingen, wie gut sie für Senioren geeignet sind, wie etwa das Vorhandensein eines Notfallknopfes. Auch hier könnte sich ein Quartiersmanager einbringen, hofft er.

Quartiersmanagement in Mering wird mit bis zu 80.000 Euro gefördert

Abgefragt wird weiter, wie die Versorgung für die Seniorinnen und Senioren in Mering ist, vom Arzt über die Fußpflege bis zu Restaurants und Cafés und welche Angebote nach Ansicht der Befragten noch fehlen, beispielsweise an niedrigschwelligen Begegnungsmöglichkeiten.

Bis zum Ende der Sommerpause im Gemeinderat soll die große Befragung ausgewertet sein. Dann wird das Gremium den Förderantrag stellen. Denn seniorengerechtes Quartiersmanagement wird vom Freistaat im Programm „Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLa“ mit bis zu 80.000 Euro über maximal vier Jahre bezuschusst.

Dann erfolgt die Ausschreibung für die Vollzeitstelle. Und zum Jahresende oder spätestens Anfang 2024 könnte Merings Kümmerer oder Kümmerin die Arbeit aufnehmen. „Man kann nicht immer alles auf die Ehrenamtlichen abladen. Da sehe ich das Quartiersmanagement als wichtige Unterstützung“, sagt Bürgermeister Florian Mayer.