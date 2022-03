Mering will früheres Heimatmuseum für Geflüchtete anbieten

Von Netzwerktreffen, einem Wohnangebot in der Schlossmühle bis zum Erlebnistag auf dem Bauernhof reichen die neuesten Angebote aus Mering für Menschen aus der Ukraine.

Platz für über 200 Menschen aus der Ukraine bietet Mering aktuell, berichtete Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Ein Großteil dieser Geflüchteten wird in der Anker-Dependance beherbergt. 45 Personen hätten jedoch auch bei privaten Gastgebern ein Dach über dem Kopf gefunden. Und weitere Immobilienangebote liegen vor, berichtete der Bürgermeister: "Das kann sich schon ganz gut sehen lassen", meinte er.

Mayer überlegt dennoch, welchen weiteren Beitrag die Kommune leisten kann. In den Sinn gekommen sind ihm die noch angemieteten Räume des Heimatmuseums in der Schlossmühle. Wie berichtet, bezieht das Heimatmuseum derzeit sein neues Domizil im Schauraum der früheren Firma Ludwig Leuchten. "Das dritte Obergeschoss der Schlossmühle könnten wir daher übergangsweise als Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen." Der Bürgermeister will diese Möglichkeit bei der Ausländerbehörde des Landratsamtes anbieten. Vermutlich würde eine Wohnnutzung jedoch beispielsweise in Bezug auf Sanitärräume oder Küche noch etwas Umbauarbeiten erfordern.

40 Bilder Ein letzter Blick in das Meringer Heimatmuseum Foto: Christian Gall

Netzwerktreffen in Mering für Geflüchtete und ihre Gastgeber geplant

Eine weitere Idee ist Mayer im Austausch mit der Pfarrei St. Michael gekommen. Gemeinde und Kirche wollen gemeinsam eine Art Netzwerktreffen organisieren. Dieses richtet sich vor allem an privat untergebrachte Geflüchtete und ihre Gastgeber. Sie sollen sich bei diesen Treffen mit anderen austauschen können. Der Bürgermeister hat dafür auch schon jemanden gefunden, der aus dem Ukrainischen übersetzen kann. Die erste Zusammenkunft soll schon bald stattfinden, der genaue Termin steht aber noch nicht fest. "Und wenn jemand noch weitere Ideen hat, darf er gerne auf uns zukommen", appellierte der Bürgermeister.

CSU-Rat Martin Scherer nahm ihn gleich beim Wort. Der Landwirt betreibt in Mering einen Erlebnisbauernhof und hatte bereits darüber nachgedacht, wie er etwas für die Menschen aus der Ukraine beitragen kann. "Wenn da jemand einen Kontakt herstellen kann, würden wir gerne einmal ein paar Mamis mit ihren Kindern zu uns auf den Hof einladen und für sie einen Erlebnisnachmittag gestalten", sagte er. Mayer erklärte, er würde dieses Angebot gerne beim Netzwerktreffen bekanntmachen.

Angebot aus Mering soll bei Netzwerktreffen bekannt gemacht werden

Ein Anliegen anderer Art hatte UWG-Sprecher Mathias Stößlein. Er bat darum, dass alle, die in der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge aktiv werden, in jeder Situation erst einmal Kontakt mit dem Landratsamt aufnehmen sollten. Gerade in der ersten Zeit nach Kriegsausbruch sei es zu sehr chaotischen Situationen gekommen. Manche Helfer seien spontan an die Grenze gefahren und hätten mit dem Auto Leute eingesammelt.