Mering will mehr Geld für Seniorenarbeit ausgeben

Plus Die ältere Generation stand in Mering zu lange im Abseits. Jetzt soll ein seniorengerechtes Quartiersmanagement auf den Weg gebracht werden.

Von Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer zeigt sich bei der jüngsten Hauptausschusssitzung einsichtig: "Ich gebe es offen zu, in den vergangenen Jahren haben wir in der Marktgemeinde die Seniorenarbeit etwas vernachlässigt." Zu viele große Projekte habe man bewältigen müssen. "Es gab einen Investitionsstau bei den Kindertagesstätten, beim Ausbau der Straßen und weiteren Großprojekten", begründete Mayer. Doch jetzt sei es an der Zeit, sich intensiver um die ältere Generation zu kümmern. Deshalb soll ein seniorengerechtes Quartierskonzept in Mering aufgebaut werden.

