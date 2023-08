Mering wird für seine Blühfläche ausgezeichnet

Das Bayerische Umweltministerium unterstützt das Engagement der Marktgemeinde, mehr Blühflächen für Bienen zu schaffen. Dafür wird Mering nun ausgezeichnet.

Bürgermeister Florian Mayer und Petra von Thienen, Umweltbeauftragte der Marktgemeinde Mering, freuen sich, mit ihrer erfolgreichen Bewerbung beim Blühpakt Bayern in der zweiten Runde eine der begehrten Anschubfinanzierungen für mehr Artenvielfalt gewonnen zu haben. Bei einem Festakt des bayerischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz wurden die Urkunden von Staatsminister Thorsten Glauber an die 100 Gewinner-Kommunen überreicht.

Bürgermeister Mayer bedankte sich beim Staatsminister und dem Bayerischen Landtag für die Bereitstellung der Fördermittel über den bayerischen Haushalt. Bewerben konnten sich alle bayerischen Kommunen, die nicht bereits am Projekt „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ teilnehmen.

Umweltbeauftragte freut sich über die Anerkennung

Für die Bewerbung wurden in Absprache mit dem Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg und dem Bauhof Mering zwei Flächen an der Tunnelstraße in Mering ausgewählt, die auch schon im angepassten Blühflächen-Pflegekonzept der Marktgemeinde eingeschlossen sind. Die Förderung aus dem Blühpakt Bayern soll für spezielle Maßnahmen verwendet werden, um auf den Flächen mehr Artenvielfalt zu erreichen. Zu den Zielen gehört aber auch, an dieser Stelle einen Lernort für alle Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen zu schaffen. Dies soll durch Information vor Ort und interaktive Einbindung der Menschen geschehen. Besonders die Arbeit mit den Schulen ist Merings Bürgermeister wichtig.

Aber auch die Bürgerbeteiligung beispielsweise bei der Aufwertung des Stadtbiotops aus Mitteln der Stiftung für Mering sei eine wichtige Sache. So entstehen in Mering langfristige und nachhaltige Flächen, von denen auch die Allgemeinheit profitieren und lernen kann. Mit den Mitteln aus dem Blühpakt kann nun eine weitere Fläche gestaltet werden. „Unsere hartnäckige Arbeit für mehr Biodiversität trägt Früchte und wird anerkannt“, freut sich Petra von Thienen.