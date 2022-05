Nur 15 in Schwaben: Meringer absolviert Ausbildung zum Chorleiter

Benedikt Strauche ist einer von 15 neuen Chorleiterinnen und Chorleitern in Bayerisch-Schwaben.

Anfang Mai legten die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Chorleitungslehrgangs des Chorverbands Bayerisch-Schwaben (CBS) ihre finale Abschlussprüfung der Ausbildung zur Chorleiterin bzw. zum Chorleiter mit staatlicher Anerkennung im Laienmusizieren ab. Unter den Absolventen ist auch der Meringer Benedikt Strauche.

Die Prüflinge, welche die Ausbildung im Alter von 18 bis 75 Jahren begannen, kommen aus dem ganzen Verbandsgebiet und den verschiedensten Berufszweigen, von der Musikstudentin bis hin zum Chefarzt, und sind zum großen Teil bereits von Chören im südbayerischen Raum als Chorleitung engagiert.

Meringer wird Chorleiter: Ausbildung dauert zwei Jahre

Die Ausbildung startete im September 2020 mit der ersten von insgesamt sechs Kursphasen. Diese wurden, sofern pandemiebedingt möglich, in der Musikakademie in Marktoberdorf abgehalten, wobei insgesamt 28 Praxistage zu absolvieren waren. Die umfangreiche Ausbildung umfasst die Themengebiete Musikgeschichte, Allgemeine Musiklehre, Gehörbildung, Stimmbildung, Chorpraktisches Klavierspiel, Harmonielehre, Programmgestaltung sowie die "Kernkompetenz", das Dirigieren selbst, wobei das Wissen und Können in allen Fächern in theoretischen sowie praktischen Prüfungen abgefragt wurde.

Trotz der zum Teil schwierigen Situation der letzten zwei Pandemie-Jahre, hat es das hoch motivierte Team um Josef Gschwind geschafft, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das umfassende Aufgabengebiet der Chorleitung bestens vorzubereiten. Zur Feier der bestandenen Prüfungen gestalteten die frisch ausgebildeten Chorleiterinnen und Chorleiter nun im Welfenmünster in Steingaden die feierliche Abendmesse mit Liedern, welche über den Ausbildungszeitraum erarbeitet wurden.

Der nächste Chorleitungslehrgang des Chorverbands Bayerisch-Schwaben beginnt voraussichtlich im Februar 2023. Details und die Ausschreibung gibt es ab September auf der Webseite des CBS unter www.chorverband-cbs.de. (AZ)