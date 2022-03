Meringer Ankerdependance ist nun frei für Geflüchtete aus der Ukraine

Mering gibt Menschen aus der Ukraine Zuflucht. Sie werden in der Anker-Unterkunft und im ehemaligen Mutterhaus der Theresienschwestern untergebracht.

Bislang wurde die Ankerdependance Mering für geflüchtete Familien aus Afrika, Syrien oder der Türkei genutzt. Wie Karl-Heinz Meyer, Sprecher der Regierung von Schwaben informiert, steht sie nun auch ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung. "Inzwischen sind dort 87 Ukrainer, davon 36 Kinder, untergekommen", sagt Meyer. Die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner wurden seit Anfang März sukzessive verlegt, um Kapazitäten zu schaffen. Ab Donnerstag wird die Unterkunft ausschließlich zur Unterbringung von Menschen aus der Ukraine genutzt. "Es handelt sich im Wesentlichen um Familien oder Frauen mit Kindern, in Einzelfällen auch um allein reisende Männer", so Meyer.

Um die Einrichtung für die erwartete hohe Anzahl an Menschen aus der Ukraine aufnahmebereit zu halten, soll der Aufenthalt in der Unterkunft der Regierung von Schwaben nicht länger als drei bis fünf Tage dauern. "Die Bleibedauer ist abhängig von den Registrierungsmöglichkeiten im 'Anker', die aktuell ausgebaut werden", so Meyer weiter. 'Anker' steht für die Begriffe Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In diesen Einrichtungen arbeiten Behörden und andere Organisationen zusammen, Menschen mit guter Aussicht zu bleiben, etwa Geflüchtete aus der Ukraine, werden von dort aus rasch auf andere Unterkünfte verteilt. Andere bleiben dort in der Regel bis zur erwarteten Abschiebung.

Ukrainer sind nur kurze Zeit in der Ankerdependance in Mering

"Für die geflüchteten Kinder betreiben wir in der Meringer Einrichtung eine eigene niederschwellige Kinderbetreuung", erklärt Meyer. Da die Schulpflicht in Bayern erst drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland beginne, bestehe im Hinblick auf die kurze Unterbringungszeit kein Handlungsbedarf.

Die Filiale des Ankerzentrums ist eine Unterkunft der Regierung von Schwaben. Für den Großteil der Unterkünfte im Wittelsbacher Land ist der Landkreis zuständig. Bislang hatten sich viele der ad hoc geschaffenen Unterkünfte auf das Friedberger Stadtgebiet konzentriert, unter anderem den Gewerbebau in Derching, die Gymnasiumturnhalle, ein Beherbergungsbetrieb und Häuser der Baugenossenschaft. Man strebe allerdings eine Verteilung über den ganzen Landkreis an, hatte Simone Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde, zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. So seien Objekte in Aichach angemietet worden. Losinger benennt bei dem Thema zwei Schritte: Erstens eine schnelle, kurzfristige Unterbringung der Ankömmlinge, zweitens angemessener Wohnraum für eine längere Phase, deren Dauer momentan nicht absehbar ist.

Das Thema wird dadurch erschwert, dass Zahlen und Ankunftstermine für den Landkreis unkalkulierbar sind. Landrat Klaus Metzger hatte dringlich eine geordnete Verteilung auf die Landkreise gefordert. Dies laut Losinger auch, um die Menschen angemessen unterzubringen und Folgen zum Beispiel für Schulen und Kindertagesstätten zu organisieren.

Provinzökonom Pater Rainer Schneiders (rechts) und Udo Nadler, Bereichsleiter Liegenschaften der Pallottiner, beschafften das erste Inventar für die neuen Bewohner der Appartements Foto: Heike John

In einer Blitzaktion der Pallottiner wurden am Dienstag im ehemaligen Mutterhaus der Meringer Theresienschwestern 24 Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. Morgens erhielt Provinzökonom Pater Rainer Schneiders den Anruf, am frühen Abend trafen die ersten Gäste ein. Viel gab es in den wenigen Stunden zu organisieren. Dass im Gebäudekomplex neben dem Seniorenzentrum St. Theresia gleich neun nagelneue Apartments zur Verfügung standen, war ein Glücksfall. Anfang 2021 begannen Umbauarbeiten im Mittelteil des Hauses in der Leonhardstraße. Um ihre Altersvorsorge zu sichern und die Verantwortung nicht mehr tragen zu müssen, hatten die Theresienschwestern den 1968 erbauten Gebäudeteil an die Pallottiner abgegeben.

Die Schwesterngemeinschaft zog sich ins benachbarte Haus Maria zurück. Dort leben noch sechs Ordensfrauen, zwei weitere sind ins Pflegeheim gezogen. Sieben der 16 Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen konnten zum Jahreswechsel bezogen werden. Neun Ein-Zimmer-Apartments und ein Zwei-Zimmer-Apartment standen noch leer.

Diese Chance ergriffen die Pallottiner. Der Kontakt kam über den Lions Club zustande. Pater Schneiders besprach sich mit Udo Nadler, der als Bereichsleiter Liegenschaften den Umbau bei den Theresienschwestern verantwortet hatte. Im Meringer Pallottihaus, so wurde die neue Anlage benannt, richteten die beiden mit Unterstützung des Hausmeisters und weiteren Helfern die Wohnungen ein.

Die Erstausrüstung an Pfannen und Geschirr wurde auf die Schnelle beschafft. Foto: Heike John





"Pater Schneiders und ich sind zu Segmüller gefahren und haben Matratzen für die Betten sowie Bettwäsche besorgt und auch eine Erstausstattung für die Einbauküche mit Geschirr und Töpfen eingekauft", berichtete Nadler. Die Firma Segmüller schickte noch am Nachmittag einen großen Firmenlaster vorbei. Einer der Geflüchteten ist körperlich behindert. Für ihn wurde das rollstuhlgerechte Apartment im Erdgeschoss hergerichtet.

Matratzen und Bettzeug liegen schon am Nachmittag für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner der Appartements bereit. Foto: Heike John

Am Spätnachmittag machte Schneiders sich auf den Weg nach Augsburg, um die ersten Gäste abzuholen. Die Theresienschwestern zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung der Pallottiner zur Unterbringung von Flüchtlingen. "Ich finde das richtig gut", kommentierte auch ein Bewohner aus der Anlage und stand abends schon wartend an der Tür, um die ersten Geflüchteten willkommen zu heißen. Auch die Schwestern selbst unterstützen die Neuankömmlinge. Am Mittwochmorgen machte sich Schwester Gabriele auf, um einen Großeinkauf für sie zu machen.