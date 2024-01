Meringer Apotheke spendet 3.500 Euro für fünf Meringer Einrichtungen

Die Markt Apotheke und die Marien Apotheke in Mering spenden seit Jahren an soziale Einrichtungen.

Die Unterstützung sozialer Einrichtungen wird immer wichtiger, das ist der Meringer Apothekerin Monika Selder-Hoffmann bewusst. Umso mehr ist die Inhaberin der Markt Apotheke und der Marien Apotheke zusammen mit ihrem Team überzeugt, die seit vielen Jahren gepflegte Tradition aufrechtzuerhalten und statt Weihnachtsgeschenken an Kundinnen und Ärzte lieber für Initiativen vor Ort zu spenden. Mit insgesamt 3500 Euro werden fünf Einrichtungen in Mering unterstützt.

Die Ambulante übernahm als Förderverein erst kürzlich den Betrieb des Rollstuhl-Caddys, der vorwiegend vom Bürgernetz genutzt wird, um im Rollstuhl sitzende Menschen befördern zu können. „Für die Betriebskosten unseres barrierefreien Angebots kommt uns diese Finanzspritze gerade recht“, freuten sich die beiden zweiten Vorsitzenden Horst Hartmann und Karl-Heinz Brunner.

Die Frage der Mobilität der Rollstuhlfahrer in ihrer Gruppe „Miteinander-Füreinander ist auch für die Leiterin Luise Sepp ein großes Thema. „Um einmal im Jahr gemeinsam einen Tagesausflug machen zu können, brauchen wir einen großen Bus mit Hebebühne. Die Kosten dafür sprengen unser Budget bei weitem“, betont sie und freut sichüber die anteilige Unterstützung. Für einen gemeinsamen Ausflug nutzt auch die Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe für den südlichen Landkreis den monetären Segen. „Wir planen in diesem Jahr einen Besuch im Augsburger Sheridan Park, um in der Halle 116 die dortige neue NS Gedenkstätte zu besuchen“, gibt die zweite Vorsitzende Waltraud Sedlmeier von der „MS Gruppe Mit Spaß“ Auskunft.

Weniger um Spaß als um die Sorge, monatlich über die Runden zu kommen, geht es den Kunden den Meringer Tafel. Wie Ingrid Engstle berichtet, sind es mittlerweile 600 Personen, die versorgt werden. „Und das sind bei weitem nicht nur Flüchtlinge, sondern Mitmenschen aus unserem Umfeld.“ Dankbar für ehrenamtliches Engagement sind auch Menschen am Ende ihres Lebens, wenn sie von Hospizhelferinnen und -helfern begleitet werden. 109 Ehrenamtliche aus dem St. Afra Hospiz sind dafür mittlerweile landkreisweit im Einsatz, wie die leitende Koordinatorin Christine Neukäufer Auskunft gibt.

Allein in der Meringer Gruppe engagieren sich 20 Helferinnen und Helfer für ihre Mitmenschen, ergänzt Angelika Meier als Koordinatorin der Ortsgruppe. „Es war gut, dass wir diesen Weg schon vor Jahren beschritten haben“, kommentierte Andrea Goldhofer als stellvertretende Apothekenleitung der Markt Apotheke die verschiedenen Verwendungszwecke. „Helfende Initiativen sind in unseren Tagen einfach unerlässlich“, stimmte Alexander Lachmann, Filialleiter der Marien Apotheke, zu.