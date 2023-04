Mering

Meringer Band "Cadet Carter" startet große Tour durch Deutschland und England

Die Band "Cadet Carter" freut sich auf ihren ersten Auftritt im Backstage in München am 5. Mai. Unser Bild zeigt Benny Paska und Korbinian Lauxen (hintere Reihe von links) mit den anderen Mitgliedern Nick Sauter und Matze Frommelt (vordere Reihe von links).

Plus Benjamin Paska aus Mering und Nick Sauter aus Eurasburg gründeten die Rockband. Nach fünf Jahren als Vorband sind sie zum ersten Mal als Hauptact unterwegs.

Benjamin Paska zeigt sein Studio, das den Namen 8-Ohm-Studio trägt und in dem die Band "Cadet Carter" jede Woche drei Stunden probt. Jetzt finden jedoch drei bis vier Proben statt, denn schon in wenigen Tagen startet er mit seinen drei Kollegen auf eine große Tour durch Deutschland und Großbritannien. Bisher trat "Cadet Carter" immer nur als Vorband auf und jetzt freuen sich die Musiker auf die erste "Headlinertour".

Die Rockband "Cadet Carter" gründeten Benjamin Paska und Nick Sauter. Sauter war mit seiner früheren Band für eine Aufnahme im Studio in Mering-St. Afra. Paska spielt Schlagzeug, was er auch im danebenliegenden Musikinstitut Paska seit vielen Jahren unterrichtet, Sauter singt und spielt Gitarre. Außerdem gehören noch Korbinian Lauxen (Gitarre) und Matthäus Frommelt (Bass) zur Band. Die vier Musiker sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Alle haben feste Berufe: einer ist Journalist, die anderen sind Musikkabelhersteller, Vertriebsmanager oder Musiklehrer. Aber die Musik ist mehr als ein Hobby für sie, sie opfern dafür viel Freizeit und Karriere. 30 bis 35 Konzerte, die zwischen 60 und 80 Minuten dauern, stehen derzeit pro Jahr auf dem Plan. In der Zeit zwischen den Konzerten entstehen neue Lieder im Studio.

