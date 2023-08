Mering

Meringer Bauausschuss lehnt Hostel und Doppelhaus ab

Nach jahrelangem Hin und Her darf in der Meringer Hartwaldstraße endlich in der Baulücke gebaut werden.

Die Betreiber eines Hostels in der Frühlingsstraße in Mering kommen mit ihren Plänen beim Meringer Bauausschuss nicht weiter. Bereits zum fünften Mal berieten die Mitglieder über den Vorbescheid. Und auch diesmal fiel der Antrag einstimmig durch. "Wir werden in diesem Fall keine Ausnahme von der Veränderungssperre, die über dieses Gebiet verhängt wurde, aussprechen", sagte Bürgermeister Florian Mayer. Nach Auffassung des Landratsamtes sei die Vorgabe des Bebauungsplanes durch geringe Änderung im Dachgeschoss eingehalten. Der Antragsteller will im Gewerbegebiet Süd in der Frühlingsstraße ein Hostel mit Betreiberwohnung und Tiefgarage errichten. Die Marktgemeinde ist der Auffassung, dass eine Nutzung als Hostel im Gewerbegebiet nicht zulässig sei.

Veränderungssperre für Gebiet an der Hermann-Köhl-Straße in Mering

Ein Bauherr will in der Hermann-Köhl-Straße ein Doppelhaus errichten. In den beiden Haushälften soll jeweils eine Wohneinheit entstehen. Bei diesem Gebäude handelt es sich um fast exakt dasselbe wie das bereits bestehende. Das Bestandsgebäude überschreitet die südliche Baugrenze um etwa 1,5 Meter. Der geplante Neubau ebenfalls. Nach Auffassung der Verwaltung sei diese leichte Überschreitung unproblematisch. Der Stellplatznachweis ist aber nicht erfüllt, weil statt der geforderten sechs Stellplätze nur vier vorgesehen sind.

