Mering

Klaus-Dieter Ruf erhält die Meringer Bürgermedaille

Für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement in der Marktgemeinde überreichte Bürgermeister Florian Mayer (links) an Klaus-Dieter Ruf die Meringer Bürgermedaille.

Plus Beim Jahresabschluss des Marktgemeinderates verleiht Bürgermeister Florian Mayer die besondere Auszeichnung für den Kulturbeauftragten.

Im Juni waren sich die Marktgemeinderätinnen und -räte einig: Klaus-Dieter Ruf soll für seine Verdienste die Bürgermedaille erhalten. Dieser Beschluss wurde am Montagabend in die Tat gesetzt. Klaus-Dieter Ruf nahm mit einem Lächeln die gerahmte Urkunde und die silberne Medaille entgegen. Er war gerührt von den Worten, die zuvor Florian Mayer an ihn richtete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

