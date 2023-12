Meringer Bürgermeister hofft auf Weihnachtsfrieden mit Merching

Plus Zwischen Mering und Merching gibt es immer wieder Diskussionen um die Hochwasserausbaumaßnahmen. Florian Mayer setzt sich für eine interkommunale Zusammenarbeit ein.

In der Diskussion um die Retentionsfläche im Gewerbepark West stellt Bürgermeister Florian Mayer klar, dass es sich um eine ursprünglich ausgewiesene Fläche handle, die nach Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens in Merching nicht mehr nachgewiesen werden muss, weil die Überschwemmungsgebiete neu festgesetzt wurden. Auch auf den Vorwurf, dass Mering vom Hochwasserschutz der Gemeinde Merching profitiere, reagierte er: "Nicht Merching hat das Hochwasserrückhaltebecken gebaut, finanziert wurde es vom Freistaat Bayern."

Er hoffe, dass die Weihnachtszeit auch auf die interkommunalen Diskussionen ausstrahle. "Wir wollen ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis", so Mayer. Am Beispiel Kissing zeigte er auf, dass man sich gerade gemeinsam mit dem Landkreis darum bemühe, eine Fläche für ein Wertstoffhofzentrum Süd mit Wertstoffhof und einer Lagerfläche für Baustellenaushubmaterial zu finden. Davon würden der Landkreis und beide Kommunen profitieren. Er betont nochmals, dass die interkommunale Zusammenarbeit notwendig sei.