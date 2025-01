Meringer Bürgermeister Mayer hat drei Wünsche für 2025

Bei herrlichem Sonnenschein und hohen Temperaturen genossen 250 Bürger und Bürgerinnen die schöne Tradition, gemeinsam am neu gestalteten Marktplatz in das neue Jahr zu starten. Wie jedes Jahr sicherte die Feuerwehr Mering alle Zugänge zum Marktplatz mit Fahrzeugen ab. Die Böllerschützen begrüßten das neue Jahr mit einem vierfachen Salut, die Kolpingkapelle Mering spielte vier Märsche und Bürgermeister Florian Mayer hielt seine Neujahrsansprache. Er hatte für das neue Jahr drei Wünsche: Frieden auf der Welt, Gemeinsinn und Vertrauen der Bürger in die Kommunalpolitik. Jedem einzelnen wünschte er ein frohes, gesundes, erfolgreiches und wunderschönes Jahr mit vielen Begegnungen im neuen Ortszentrum.

Michael Höfl hatte Silvester bei Freunden in Gröbenzell mit Raclette verbracht und freute sich auf das Neujahrsanblasen. Er hofft auf Frieden in der Welt und persönliche Gesundheit, verriet er. Auch Paul Kuhnert wollte das Neujahrskonzert und die Ansprache des Bürgermeisters hören, obwohl er am Silvesterabend bis zum frühen Morgen Dienst bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg hatte. Eine besondere Freude empfand Josef Kennerknecht, weil um 23.58 Uhr sein fünftes Enkelkind Johanna zur Welt gekommen war. Auch Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler war gekommen.

Bürgermeister bittet Meringer, Geschäfte vor Ort zu nutzen

„Laden, Zünder setzen, spannt den Hahn, Böller hoch!“, kommandierte Franz Eppeneder seine Böllerschützen. Er bedauerte, dass sich 2023 und 2024 der Frieden nicht erfüllt hatte und wünschte sich für 2025, dass die Heimat vor Schlimmerem verschont bleibt, Vernunft und Glaube an die Menschheit und Liebe sowie Respekt und Unterstützung für Menschen, die helfen möchten.

Bürgermeister Florian Mayer blickte auf das vergangene Jahr 2024 zurück. Er sei dankbar, dass die größten Einschränkungen während des Marktplatzumbaus vorbei seien und rief dazu auf, wieder in den Geschäften einzukaufen. Für die großartige Leistung beim Hochwasser dankte er unter Applaus allen Einsatzkräften. Er erwähnte auch die drei Bürgerversammlungen für eine umfassende Information der Bürgerschaft. „Für 2025 wünsche ich mir Frieden auf der Welt, ein faires und ehrliches Verhalten in Vereinen und Familien, Gemeinsinn und Vertrauen in die Kommunalpolitik!“ betonte er. Silvester hatte Mayer im Kreis der Familie verbracht und um Mitternacht mit den Nachbarn das Feuerwerk angesehen.

Termine der Kolpingkapelle Mering 2025

Der Vorsitzende der Kolpingkapelle Klaus-Dieter Ruf lud bereits zu den nächsten musikalischen Terminen Frühjahrskonzert, Muttertagsmatinée und Sommerserenade im Lippgarten ein und wünschte so viel Glück und Segen wie Tropfen sind in einem ergiebigen Regen, so viel Wohlergehn wie Sterne an dem Himmel stehn und bat um eine Spende in den Hut.

Der Dirigent der Kolpingkapelle Philipp Kufner hatte den Kitzbühler Standschützenmarsch, den Bozener Bergsteigermarsch und den Deutschmeister Regimentsmarsch für das Neujahrskonzert ausgesucht. Danach zogen die 50 Musiker und Musikerinnen in vier Gruppen weiter, um dem Bürgermeister, Markgemeinderäten, Sponsoren und Gönnern musikalische Grüße zu überbringen. „Ich bin sehr stolz auf meine so engagierte Truppe, die am Neujahrstag acht Stunden ehrenamtlich im Einsatz ist“, freute sich Kufner.