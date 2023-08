Mering

Meringer Delegation erlebt Israels Vielfalt

Plus Delegationen aus Mering, Rumänien und Berlin treffen sich zum Gespräch mit Bürgermeister Moshe Koninsky in Karmiel. Für die Gruppe geht es an biblische Orte.

Die ganze Stadt steht unter dem Zeichen des Tanzfestivals in Karmiel. Es ist das größte Folklore-Tanzevent in Israel. Karmiel lud neben Mering und Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf auch Vertreter aus der rumänischen Stadt Campulung Moldovenesc in der Region Bukowina ein. Beim Empfang im Rathaus von Karmiel erklärte Moshe Koninsky die Struktur der Stadt sowie der Region. Koninsky ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch Vorsteher der Region, was in etwa der Funktion eines Landrats in Bayern entspricht.

Große Herausforderungen für Karmiel

Die Region um Karmiel befindet sich in einem Wandel. „Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich so“, erklärte Koninsky. Eine große Aufgabe sei es, die Infrastruktur in der 50.000-Einwohner-Stadt weiter auszubauen. Dazu kommt, dass Karmiel zwischen den beiden Oberzentren Haifa und Tel Aviv liegt. „Es gilt Anreize zu schaffen, dass sich junge Menschen hier niederlassen“, so der Bürgermeister. Deshalb werden zwei Neubaugebiete entwickelt, ein überregionales Krankenhaus gebaut und die Industriegebiete ausgebaut.

