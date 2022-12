Mering

12:00 Uhr

Meringer Familie Kumaran bietet im Foodtruck Speisen aus Sri Lanka an

Plus Für Arunanithy Kumaran geht mit der neuen Geschäftsidee "Spice in Town" ein Traum in Erfüllung. An den Marktsonntagen kocht sie Speisen aus Fernost.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Bereits vier Jahre wohnt Arunanithy Kumaran mit ihren Töchtern Assna, Ashvina und Apina in Mering-St. Afra. Sie arbeitet im Pflegeheim St. Theresia, die Töchter sind alle drei Studentinnen. Seit April sind sie mit dem Foodtruck Spice in Town mit Sri Lankan Streetfood auf Festivals in der Region unterwegs. Sie freuen sich, jetzt endlich ihren eigenen Foodtruck zu haben, mit dem sie auch in Mering typische Speisen aus Sri Lanka verkaufen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen