Meringer Faschingskomitee spendet Trösterbären für ukrainische Kinder

150 Kuschelbären schenken die Mitglieder des Meringer Faschingskomitees. Sie sollen Halt in schweren Zeiten geben.

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist ungebrochen. Auch das FKM Faschingskomitee Mering "Lach Moro" engagiert sich - und möchte den Kleinsten ein wenig Freude und Trost schenken. Nun übergaben Präsident Benjamin Gottwald, sein Vize Johannes Gottwald und Andreas Schelle im Landratsamt rund 150 Trösterbären an Simone Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde. Sie wird die Plüschtiere mit ihrem Team an die kleinen Neuankömmlinge verteilen.

Landrat Klaus Metzger weiß um die Bedeutung der Spende: "Gerade die Jüngsten, die ihr gewohntes Umfeld und ihre geliebten Spielsachen so plötzlich hinter sich lassen mussten, freuen sich ungemein über ein solches Geschenk. Die Trösterbären des FKM Lach Moro geben ihnen ein wenig Halt in dieser schweren Zeit und sind eine willkommene Abwechslung. Danke an euch, liebe FKMler - für die schöne Idee und dafür, dass wir auf eure Unterstützung zählen können." (AZ)