Meringer feiern ausgelassen beim Rosenmontagsball

Plus Nach zwei Jahren Pause freuten sich die Besucher des Rosenmontagsballs auf den traditionellen Tanz- und Galaball des FKM Lach Moro in Mering.

Von Heike Scherer

Zu den Höhepunkten im Meringer Fasching gehört der alljährliche Ball am Rosenmontag. Heuer konnte er wieder stattfinden – mit einer ausgelassenen, fröhlichen Atmosphäre. Während die ersten Gäste schon ihr Glas Sekt in der herrlich dekorierten Mehrzweckhalle genossen, nutzten die gerade angekommenen Besucherinnen und Besucher die Fotobox in der Eingangshalle für ein Erinnerungsfoto. Bei der Garderobe lief ein kurzes Video mit Ausschnitten aus der sensationellen 17-minütigen Show "Back on Stage" der Großen Garde mit elf Kostümwechseln. Um sie live mitzuerleben, mussten sich die Gäste bis nach Mitternacht gedulden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

