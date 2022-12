Meringer Gemeinderat zofft sich wegen CSU-Lastigkeit bei Veranstaltungen

Plus Merings Bürgermeister nimmt den Antrag auf mehr demokratische Vielfalt juristisch auseinander. Die kleineren Fraktionen hatten mehr Vielfalt bei Rednern beantragt.

CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko ist bei Veranstaltungen in Mering deutlich häufiger zu hören als seine Kolleginnen Christina Haubrich von den Grünen oder Simone Strohmayr von der SPD. Dieser Umstand und die generelle CSU-Lastigkeit bei der Auswahl von Festrednern ärgert die kleineren Fraktionen im Meringer Gemeinderat. Ihr Antrag auf Gleichbehandlung der Land- und Bundestagsabgeordneten zur Wahrung der demokratischen Vielfalt trübte in der letzten Sitzung des Jahres den Weihnachtsfrieden im Gemeinderat.