Meringer genießen die Kultur- und Einkaufsnacht

Plus Bis 22 Uhr präsentieren sich Geschäfte und Vereine der Marktgemeinde bei der Kultur- und Einkaufsnacht. Auch das reichliche kulinarische Angebot lockt viele Besucherinnen und Besucher ins Ortszentrum.

Fünf Stunden Musik, Tanz, Bummeln durch die verschiedenen Geschäfte im Ortszentrum – das war bei der ersten Sommer-Kulturnacht in Mering nach drei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie wieder möglich. Viele Besucher kamen nach Abklingen des Regens und genossen das umfangreiche Programm, das Mering aktuell mit Vereinen und Privatpersonen zusammengestellt hatte. Auch viele neue Aktionen waren diesmal geboten.

Aufgrund des regnerischen Wetters trafen erst nach 17.30 Uhr erste Besucherinnen und Besucher ein. Da waren Angelika Treske und Simone Holzleitner vom Tierschutzverein Franz von Assisi bereits dabei, Crêpes und Waffeln zu backen, die sie mit Zucker, Apfelmus oder frischen Früchten servierten. Zum ersten Mal war der Kissinger Verein bei der Meringer Veranstaltung, um Geld für die Behandlung von neu eingetroffenen Hunden aus Bosnien einzunehmen. "Verletzte Tiere müssen in der Tierklinik behandelt werden, die anderen sterilisiert werden, bevor wir sie an Interessierte weitervermitteln können", erklärte Angelika Treske. Ziel des Vereins ist es, heimatlosen, misshandelten und verwahrlosten Haustieren aus Deutschland und Europa ein neues, liebevolles Zuhause zu bieten.