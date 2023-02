Mering

vor 53 Min.

Meringer Graffitiprojekt geht in die zweite Runde

Bunte Bilder statt trister Betonwände säumen die Wege zur Unterführung am Bahnhaltepunkt von St. Afra.

Plus Die Jugendbeauftragte Jessica Bader hat schon weitere Orte für das künstlerische Vorhaben mit Meringer Schulen im Blick. Die Bürgerstiftung hat Gelder zugesagt.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Ein trüber Wintermorgen mit Nieselregen, es ist noch dämmrig, und die meisten Passanten gehen mit müdem Blick und schnellen Schrittes den Abgang zur Bahnunterführung am Haltepunkt St. Afra hinunter. Alles wirkt grau in grau, trist und farblos, auch die Betonwände, doch plötzlich kommt Farbe in den Alltag, gute Laune ist angesagt. Ein solches Szenario wünschen sich die jungen Künstlerinnen und Künstler, die im vergangenen Sommer mit viel Spaß und Kreativität einigen Wänden des Zuwegs zu den Bahngleisen mit fröhlich-bunten Motiven Farbe verliehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen