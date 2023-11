Meringer Gymnasium lässt einen Ballon in die Stratosphäre steigen

Plus Ein Team aus drei Meringer Klassen verschiedener Jahrgangsstufen plante den Bau der Sonde. Bei einem Schulevent startete der Ballon und filmte den Flug.

Die Lehrerin Claudia Meinhardt unterstützte das Team der Schüler und Schülerinnen und erstellte mit ihnen einen Abschlussbericht und ein etwa fünfminütiges Video. Das Gymnasium Mering war eine von 20 Schulen in Deutschland und die einzige bayerische Schule in dieser Stratosphärenballonmission.

Sie erfolgte im Rahmen der Aktion „Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum“ und hatte zum Ziel, die Erde von oben zu beobachten. Das Video ist auf der Internetseite der Schule hinterlegt. Die Sonden am Ballon filmten den Flug aus zwei Perspektiven, führten kleinere Experimente durch und nahmen Messdaten während des Fluges auf.