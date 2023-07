Meringer Gymnasium schickt Stratosphärenballon in die Luft

Als eine von 16 Schulen deutschlandweit beteiligt sich das Gymnasium in Mering an dem Projekt. Der Landepunkt des Ballons sorgt für eine Überraschung.

Aufgeregt warteten die beiden Moderatoren Fabian Prasnow und Louis Broos darauf, dass es 12.30 Uhr wurde. Eine große Anzahl an Schülern und Schülerinnen waren bereits auf dem Schulhof des Meringer Gymnasiums versammelt. Andere schauten von den Balkonen auf das Geschehen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Projekts hielten schon den weißen Stratosphärenballon fest, der in wenigen Minuten in die Luft gehen sollte. Nach einer Schätzung würde er 36 Kilometer hochsteigen und 25 Kilometer weit fliegen.

Nur 16 Schulen deutschlandweit durften an diesem Projekt teilnehmen und einen Ballon bis an den Rand des Weltalls steigen lassen. Das Ziel ist es, Bilder aus der Atmosphäre zu erhalten. Nur sechs Wochen waren für den Aufbau vorhanden. Direktor Josef Maisch hatte sofort seine Zusage erteilt für ein Projekt, dass über alle Naturwissenschaften und die Geografie hinausgeht. Bürgermeister Florian Mayer bezeichnete es als eine große Auszeichnung für die Arbeit des Meringer Gymnasiums, unter den 16 Schulen deutschlandweit ausgewählt worden zu sein.

Schüler fiebern dem Start des Stratosphärenballons entgegen

Zahlreiche Sponsoren förderten das Meringer Gymnasium, wie Olaf Krey und Wolfgang Reiber vom Institut für Physik an der Universität Augsburg, die das ca. 500 Euro teure Ballongas zahlten. Die zwei Kameras für den Ballon sponserte das Anwenderzentrum der Universität, die GPS-Tracker finanzierte die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, und die Verpflegung für die Truppe steuerte der Meringer Bürgermeister bei.

Aufgeregt fieberten die Schüler und Schülerinnen dem Start entgegen. „Lass doch endlich los“, war aus mancher Ecke zu vernehmen. Dann war es endlich so weit: Der Stratosphärenballon erhob sich schnell in die Luft. Die Schüler und Schülerinnen klatschten begeistert. Das Projekt hatte Claudia Meinhardt, Lehrkraft für Mathematik und Physik betreut. Sie berichtet von der bewährten Kooperation des Meringer Gymnasiums mit dem Anwenderzentrum der Universität Augsburg. So habe dieses die Schule direkt angesprochen, als die Fördergelder für das Projekt zur Verfügung standen.

Stratosphärenballon in Mering ist mit zahlreichen Messsonden ausgestattet

Zwölf Schüler und Schülerinnen verschiedener Klassen der 9. und 10. Jahrgangsstufe opferten mittags, während des Unterrichts und am Nachmittag mit Herzblut, Spaß und Freude viel Zeit, um den Ballon für den Start vorzubereiten. Er habe mit einer Sonde aus Styropor mit zwei GPS-Trackern, einer Kamera für die Aufnahmen in der Horizontalen und einer zweiten Kamera für Bilder von der Erde, vielen Sensoren zur Messung von Höhe, Temperatur, Luftdruck und Strahlungsintensität versehen werden müssen, verriet Meinhardt.

Vorn an der Sonde wurden weitere kleine Experimente wie ein Schokokuss oder eine Weintraube angebracht, die in der Atmosphäre bei geringem Druck platzen würden. Auch chemische Experimente sollten mit dem Ballon durchgeführt werden. „Nach zwei Stunden und 45 Minuten ist die Landung vorgesehen, der Ballon wird etwa 22 Kilometer weit fliegen“, informierte die Projektleiterin. Sie dankte Elke Merz, deren Sohn Felix in der Gruppe mitarbeitete, für ihren Einsatz. Geplant ist es, von allen Projektabschnitten ein Video zu schneiden und auf die Homepage zu stellen.

Eigentlich hatten die Schüler damit gerechnet, dass der Ballon irgendwo in Richtung Fürstenfeldbruck herunterkommt. Tatsächlich sorgte das ungewohnte Flugobjekt im Augsburger Land für Aufsehen, bis der Stratosphärenballon schließlich bei Fischach landete.