Meringer Handballer spenden für ihren „Edelfan“

Nicht nur im Fasching oder beim Theater des Trachtenvereins ist er ein oft und gern gesehener Gast, auch bei den Heimspielen des SV MeringHandball ist er nicht wegzudenken - unser Oli Sporer. Ein treuer Fan und auch bei den Ansprachen in den Team-Time-Outs lässt er es sich nicht nehmen, mittendrin dabei zu sein. Besonders gerne bejubelt er die zweite Vertretung der Handballer. Und so hatte sich die „Zwote“ (auch gerne „Dritte Halbzeit“ genannt) für die von ihnen organisierte Neujahrsfeier etwas Besonderes einfallen lassen.

Icon Vergrößern Die Herren 2 des SV Mering Handball mit Oliver Sporer und stv. Abteilungsleiterin Katharina Graf. Foto: Angela Bromberger Icon Schließen Schließen Die Herren 2 des SV Mering Handball mit Oliver Sporer und stv. Abteilungsleiterin Katharina Graf. Foto: Angela Bromberger

Als besonderes Highlight der Neujahrsfeier hatten sich die Herren II der Handballabteilung im Sportverein Mering etwas für ihren „Edelfan“ Oliver Sporer überlegt. Sie waren heuer die Organsiatoren der Neujahrsfeier und verantwortlich für die Spendenaktionen für Oli. Eine ganze Reihe hübsch verpackter Geschenke allen möglichen Inhalts wechselte so an diesem Abend in einer Versteigerung den Besitzer. Zu guter Letzt versteigerten sich die Herren um Trainer Axel Schmitz schließlich noch selbst. Da ließ sich Abteilungsleiter Daniel Schmidl nicht lange bitten und ersteigerte die tatkräftigen Herren, um die Halle auf Vordermann zu bringen und den abteilungseigenen Fundus an Geräten, Bällen und Trainingsequipment zu sortieren und aufzuräumen. Letztlich kam eine stolze Summe von 1.222 Euro zusammen. Diese wird für Neuanschaffungen Verwendung finden, die Olis Leben erleichtern sollen. Die Übergabe fand im einzig hierfür passenden Rahmen Anfang Februar, kurz vor Anpfiff des Spiels der Herren 2 gegen Hochzoll statt. Das Spiel ging zwar mit 27:33 verloren, aber Edelfan Oli war die Freude über diese gelungene Aktion anzusehen. Katharina Graf