Meringer helfen bei den European Championships Munich 2022

Plus Brigitte und Erwin Glas aus Mering sind als ehrenamtliche Helfer bei den European Championships Munich 2022 dabei. Sie fiebern voller Spannung auf das große Event hin.

Elf Tage voller Sport, Spaß, Action und Abenteuer: Dies wollen Brigitte und Erwin Glas aus Mering als ehrenamtliche Helfer bei den European Championships Munich 2022 erleben. Damit nämlich will München die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Sommerspielen 1972 starten. Vom 11. bis zum 21. August kämpfen Europas beste Athletinnen und Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen. Und die zwei Meringer sind mittendrin - als wichtige Unterstützung.