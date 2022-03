Meringer Inter Trempes spendet für Ukraine

Für den Meringer Verein Inter Trempes ist es eine Herzensangelegenheit, für die Schutzsuchenden zu spenden.

"Gerade in der heutigen Zeit ist Unterstützung wichtiger denn je", sind sich die Organisatoren des Meringer Vereins Inter Trempes einig. So hat sich Inter Trempes entschieden, auch heuer wieder einen sozialen Beitrag zu leisten, und spendet 500 Euro für die vom Krieg betroffenen Menschen in und aus der Ukraine. Trotz fehlender Einnahmen durch das abgesagte Elfmeterturnier im vergangenen Jahr und dem abgesagten Inter-Trempes-Faschingsball 2022 ist es für Inter Trempes eine Herzensangelegenheit, hier die Menschen zu unterstützen. (AZ)