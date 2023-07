Mering

Meringer Jugendtreff soll bald wieder besetzt sein

Plus KJF-Bereichsleiter Christian Schmid ist zuversichtlich, pädagogische Fachkräfte zu finden. In Kissing ist das gelungen, ob das in Mering funktioniert ist noch ungewiss.

Von Heike John

Bevor die Sommerferien beginnen, wird Nathalie Gronau im Meringer Jugendzentrum die Übergabe aller Arbeitsprozesse im Meringotreff an Christian Schmidt, den Bereichsleiter der KJF, vornehmen und auch eine eigens erstellte Inventarliste übergeben. Wie berichtet, verlässt die Jugendtreff-Pädagogin die Einrichtung, um sich beruflich neu zu orientieren. Mit einer detaillierten Übergabe soll der Einstieg für ein potenzielles Nachfolgerteam leichter gemacht werden. Trotz einer frühzeitigen Stellenausschreibung konnten noch keine Fachkräfte gefunden werden, die den Meringer Jugendtreff fortführen. Damit könnte es eine ähnliche Situation wie in Kissing geben, wo nach dem Weggang von Wolfgang Ritsch als langjährigem Pädagogen die Einrichtung für ein dreiviertel Jahr geschlossen werden musste.

KJF ist seit 2010 Träger der Meringer Einrichtung

Seit Herbst vergangenen Jahres zeichnet die KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher nun auch für das Kissinger Jugendzentrum verantwortlich und konnte mit Claudia Riedel und Florian Schweda zwei pädagogische Fachkräfte mit jeweils 30 Stunden einstellen. Dies wünscht sich die KJF auch für den Meringer Jugendtreff, den sie bereits 2010 in ihre Trägerschaft übernommen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

