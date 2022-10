Meringer Jugendtreff verwandelt sich wieder in eine Spielbank

Zum dritten Mal lädt das Meringer Jugendzentrum „Meringo“ am 28. Oktober Jugendliche ab 14 Jahren zu einem Casino-Abend. Was alles geboten ist.

Das Angebot des monatlichen Teens-Tag für junges Publikum ist gut angelaufen, nun sind im Meringer Jugendtreff die älteren Besucher zu einer besonderen Veranstaltung eingeladen. James Bond lässt grüßen, wenn am Freitag, 28. Oktober, unter dem Motto „Casino Royale“ nach dem berühmten Agententhriller bereits zum dritten Mal für Jugendliche ab 14 Jahren ein Abend in der Spielbank durchgeführt wird.

Mit im Boot als Veranstalter sind neben den beiden Jugendtreff-Pädagoginnen Nathalie Gronau und Bianca Bänisch auch wieder Elisabeth Arnold und Jutta Aichmüller vom Familienstützpunkt Süd. Die beiden Teams unter gleicher Trägerschaft, der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land der KJF Augsburg, kooperieren für viele Projekte. „Wir wurden oft von unseren Jugendtreffbesuchern gefragt, wann denn endlich wieder das Casino Royale steigt“, erzählt Nathalie Gronau.

Die Soundmühle in Mering verwandelt sich in eine Spielbank mit Glitzerflair

Ende Oktober ist es also wieder soweit und von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich die Soundmühle im Erdgeschoss des Seitengebäudes der Schlossmühle in eine Spielbank mit Glitzerflair. An den Spieltischen wird Black Jack, Roulette, Poker und auch Craps, das vor allem in Las Vegas beliebte Würfelspiel, geboten. „Vielleicht kann auch Bürgermeister Florian Mayer wieder wie bei den beiden letzten Malen als Croupier im Einsatz sein“, hoffen die Veranstalterinnen.

Dazu gibt es leckere alkoholfreie Cocktails und ein Buffet, für das ein Obolus von drei Euro erhoben wird. „Die Snacks bereiten wir bereits am Vortag gemeinsam mit den Jugendlichen vor“, berichtet Bianca Bänisch. Diese sind auch deshalb voller Vorfreude, weil sie sich „in Schale werfen“ können, um dann in Anzug oder schickem Abendkleid ihr Glück im Spiel zu versuchen. „Wer hoch pokert, aber dabei gut wirtschaftet und am Schluss die meisten Chips hat, erhält einen Preis“, so stellt Nathalie Gronau in Aussicht. Für die besten drei winken Überraschungsgutscheine.

Einladungen zu Jugend-Casino werden an Meringer Treffpunkten verteilt

In Mering ist schon überall für den Casino-Abend plakatiert, nun wird Bianca Bänisch im Rahmen ihrer aufsuchenden Jugendarbeit an Treffpunkten wie Skaterplatz oder Schulzentrum noch gedruckte Handzettel verteilen. „Im Rahmen unseres nächsten Vernetzungstreffens mit den Jugendeinrichtungen der Nachbarorte wollen wir auch diese in unser Casino einladen“, kündigt Bianca Bänisch an.

Für das bevorstehende Spielvergnügen hat der Meringer Jugendtreff seinen Materialfundus aufgestockt. Bisher war der Koffer mit den Pokerchips beim evangelischen Jugendwerk ausgeliehen worden, nun wurde ein eigenes großes Set angeschafft. Das lohnt sich allemal, denn aufgrund der großen Beliebtheit soll der Casino-Abend nun als fester Programmpunkt im Meringo-Jahreslauf aufgenommen werden. Infos zum Jugendtreff gibt es unter jugendtreff-mering@kjf-kjh.de oder Tel. 08233/4103.