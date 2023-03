Mering

18:30 Uhr

Meringer Kita leidet unter Personalmangel: So wollen Eltern helfen

Plus Verkürzte Betreuung, große Gruppen und alle an der Belastungsgrenze: Lösungen finden statt lamentieren will eine Elterngruppe der Meringer Kita Kapellenberg.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Mit dem Wechsel ihrer bald vierjährigen Tochter Ava von der Krippen- in die Kindergartengruppe der Kindertagesstätte am Kapellenberg wollte Karin Gödde wieder in ihren Beruf einsteigen. Doch die Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik sieht dafür derzeit keine Chance. Grund ist der anhaltende Personalengpass bei der Meringer Kita.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen