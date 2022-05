Meringer Kletterer starten in die Freiluftsaison

Plus Am Sonntag kann auf dem Gelände des Alpenvereins auch der neue Boulderraum ausprobiert werden. Spaßkletterwettkämpfe und Alpinflohmarkt sind geboten.

Die große Kletterwand des Deutschen Alpenvereins Sektion Mering beim Wertstoffhof feiert in diesem Jahr bereits ihr 25-jähriges Bestehen. Thomas Lidl, der die Einrichtung betreut, plant, wenn er seinen Trainerschein hat, Kletterkurse an der Kletterwand anzubieten. Es sollen drei Termine sein, sodass die Teilnehmer sich sicher fühlen und danach selbstständig weitermachen, erklärt er.