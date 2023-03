Meringer Künstlerin stellt in Schloss Hohenkammer aus

Margot Marquardt und Alexander Hupfer präsentieren in der gemeinsamen Ausstellung „kunst ist‟ ihre Werke.

Vom 12. März bis zum 27. April sind die Werke der Meringer Künstlerin Margot Marquardt und des Kauferinger Künstlers Alexander Hupfer in Schloss Hohenkammer zu sehen. Der Titel der Ausstellung lautet „kunst ist‟. Margot Marquardt präsentiert zwei Themenbereiche: Stühle und Gewänder/Hüllen.

„Der Stuhl als Metapher für den Menschen und das Gewand, da wir in unserer Gesellschaft an erster Stelle über das Aussehen kommunizieren. Die Kleidung ist eine besondere Form der wesenhaften zwischenmenschlichen Begegnung‟, erklärt die Künstlerin ihre Auswahl. Das Thema Stuhl fand sie außerdem passend für die Ausstellung im Schloss Hohenkammer, welches ein Lern- und Freizeitort mit Seminaren, Workshops, Möglichkeiten für private Feiern, Firmenevents und so weiter sei. Ihre Objekte in der Ausstellung zeigen Aktuelles, Wünsche, Erinnerungen, eine Gesinnung, Erwartungen, die Befreiung von Zwängen und Befindlichkeiten, ergänzt sie.

Künstler Alexander Hupfer bezieht sich auf Gilgamesch-Epos

Alexander Hupfers Arbeiten beziehen sich auf den Epos „Gilgamesch“, die Mythologie von „Laokoon“ und auf prähistorische Fundstücke, wie die Venus vom Hohlefels und den Löwenmenschen. Typisch für den Kauferinger ist, dass er in seinen Werken Bezüge, die von den historischen Geschehnissen auf den heutigen Menschen übertragen werden, gestalterisch umsetzt. “Die abstrakte Figuration als Ausdrucksmittel wird bewusst eingesetzt. Die konzeptionelle Vision, die im Laufe des Schaffensprozesse zunehmend intuitive Züge in ein Chaos verwandelt, das dann wieder kontrolliert zusammengefasst wird, soll Spannung zwischen Intuition und Kontrolle aufrechterhalten“, so Alexander Hupfer

Die Ausstellung ist werktags und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr zugänglich. Die Vernissage findet am Sonntag, 12. März, um 11.30 Uhr statt.