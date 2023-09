Meringer Marktlauf startet auch 2023 wieder durch den Ort

Weil es 2022 so eine tolle Atmosphäre war, setzt Thomas Schnitzler vom Meringer Turnverein wieder auf die Laufstrecke im Zentrum der Marktgemeinde.

Es wird wieder gelaufen in Me­ring. Auf den großen Erfolg vom letzten Jahr, führt auch der 26. Me­ringer Marktlauf wieder mitten durch die Marktgemeinde. Am Sonntag, 24. September, ist es wieder so weit. Start und Ziel sind am Bad­anger. Von dort aus geht es ent­lang der Josef-Scherer-Straße zur Paarbrücke und über die Boutteville-Straße zum Schloss. Hier wartet ei­ne Steigung auf die Läufer.

Anders als im letzten Jahr geht es diesmal den Frauenberg hinauf, über die Augsburger Straße zum Marktplatz. Am Rathaus ist dann der höchste Punkt der Laufstrecke. Der Rückweg zum Badanger verläuft über die Bür­germeister-Wohlgeschaffen-Straße, die Münchner Straße und durch die Rosengasse zum Ziel. Die ersten zwei Kilometer sind dann geschafft. Der Hauptlauf geht über fünf Run­den, also insgesamt zehn Kilometer mit 100 Höhenmetern.

Der Meringer Marktlauf ist nicht nur für Spitzenläufer

Der Meringer Marktlauf ist kein Lauf nur für Spitzenläufer. Für alle Lauf­ein­steiger/innen, die einen Wett­kampf einmal miterleben wollen, sich aber die lange Strecke nicht zutrau­en, gibt es den Lauf-Mit-Lauf. Weil das ein Spendenlauf ist, unterstützen diese Sportler mit ihrem Startgeld ei­ne soziale Einrichtung in Mering.

Der Marktlauf ist selbstverständliche auch keine reine Erwachsenen­ver­an­staltung. Es werden wieder viele jun­ge Nachwuchsläuferinnen und -läufer am Bad­anger erwartet. Der Bambinilauf geht über eine Runde am Badanger und ist etwa 450 Meter lang. Schüler und Schülerinnenlauf schaffen zwei Run­den über 900 Meter. Und das Beste für den Nachwuchs: Jedes Läufer­kind wird mit einer Medaille belohnt. Die ersten eines jeden Laufs bekom­men zusätzlich einen Pokal. Für die ersten drei des Hauptlaufes, die drei größten Teilnehmergruppen sowie der oder die ältesten Teilnehmer/in erhalten Pokale. Auch die jeweiligen ersten drei der Altersklassen des Hauptlaufes erhalten ein nachhalti­ges Präsent. Für die schnellsten des Spendenlaufes wartet eine Überra­schung.

Anmeldung für den Lauftag am 24. September beim TV Mering

Der Organisator des Meringer Markt­laufs, Thomas Schnitzler hofft, dass die Teilnehmerzahl von 220 im Vor­­jahr heuer noch übertroffen wird. Gutes Laufwetter ist bestellt. Selbstverständlich müssen am Lauf­tag, 24. September, einige Straßen gesperrt werden. Schnitzler bittet die Meringer und vor allem die Anwoh­ner der Laufstrecke um Nachsicht und Verständnis. Er gibt zu beden­ken, dass mit jeder Veranstaltung wieder mehr Leben und Bewegung in die lebenswerte Gemeinde ge­bracht wird. Wer nicht mitlaufen kann oder will, sollte bitte an die Lauf­stre­cke kommen, denn die Läufer brau­chen Applaus und Anfeuerung.

Startzeiten für den Hauptlauf 11 Uhr, Bambini 10.15 Uhr, Schüler 10.30 Uhr. Voranmeldung ist bis 21. September unter www.tv-mering.de/marktlauf möglich. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 15 Euro und für Kinder/Jugendliche 4 Euro. Nachmeldung vor Ort sind für Erwachsene bis 10.30 Uhr, Kinder/Jugendliche bis 9.45 Uhr möglich. Die Siegerehrung ist im Anschluss an die Läufe.