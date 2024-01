Mering

Meringer Ortschronik wird von Fachleuten als hervorragendes Werk gelobt

Plus Beim Workshop der Bezirksheimatpflege Schwaben hat die Meringer Ortschronik Vorbildcharakter. Was Historiker Felix Guffler in seiner Beurteilung hervorhebt.

Über ein Jahr ist es nun her, dass die Ortschronik „1000 Jahre Mering“ erschienen ist und im Rahmen der 1000-Jahr-Feierlichkeiten präsentiert wurde. Wie steinig der Weg von der ersten vagen Idee eines solchen Kompendiums bis zur Drucklegung des mehr als 700 Seiten umfassenden Werks war, daran dürften sich nicht nur die 37 Autorinnen und Autoren noch gut erinnern. Mit dem um ein Jahr verspäteten Erscheinen des drei Kilogramm schweren Wälzers fiel dem projektverantwortlichen Bürgermeister Florian Mayer, Verleger Martin Kluger und dem als wissenschaftlichen Berater engagierten Historiker Stefan Breit ein Stein vom Herzen.

28 Bilder Die Meringer Ortschronik ist erschienen Foto: Heike John

Mering ist ein Vorbild

Jetzt wurde dem Meringer „Jahrtausendwerk“ noch einmal eine Ehre zuteil, die Martin Kluger vom Context Verlag besonders freut und auch alle anderen Beteiligten stolz machen kann. Denn im jährlichen Workshop zur Gestaltung von Ortschroniken stellte die Bezirksheimatpflege Schwaben die Meringer Chronik als äußerst gelungenes Beispiel vor, an dem sich viele orientieren können. „Wir veranstalten seit drei Jahren unter dem Thema ,Die Ortschronik lebendig machen‘ ein Tagesseminar, an dem Interessenten aus ganz Schwaben und Oberbayern teilnehmen“, informiert Felix Guffler. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Bezirksheimatpflege gibt als Historiker selbst jedes Jahr eine Chronik für seinen Heimatort Biberbach heraus und kennt sich mit Publikationen dieser Art aus.

