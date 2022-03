Meringer Realschüler sammeln Hilfsgüter für die Ukraine

Windeln, Nahrung, Verbandszeug - 50 große Kisten können die Jugendlichen an der Realschule Mering den Maltesern mitgeben.

Bunte Friedenstauben zieren die Fenster der Meringer Realschule und begleiten die wegen Corona selten gewordenen Besucher ins Schulgebäude. Drinnen herrscht emsiges Treiben. Der Ruf "Die Malteser sind da!" ist das Signal, um die Klasse 10a in Bewegung zu versetzen.

Über 50 große Kartons schleppen die Jugendlichen aus dem Lagerraum zum Transporter der Institution. Die Malteser werden die Pakete von Mering in die Grenzgebiete der Ukraine bringen. Unzählige Schülerinnen und Schüler waren während der Woche zusammen mit ihren Eltern und Lehrkräften dem Aufruf der SMV (Schülermitverantwortung) nach Sachspenden gefolgt.

Hilfstransport in die Ukraine: Familie kauft für 500 Euro ein

Eine Familie hatte sogar eigens für 500 Euro eingekauft. So kamen wahre Massen an Babywindeln, -nahrung und Verbandsmaterial zusammen. Sich an die Malteser zu wenden, war naheliegend, denn die Realschule beteiligt sich seit Jahren zu Weihnachten an der Glücksbringer-Paketaktion für Rumänien.

Die Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler über den Krieg zeigte sich bereits eine Woche zuvor, als außergewöhnlich viele der Einladung der Fachschaften Religion gefolgt waren und ihre Pause anstelle von Brotzeit mit einem Friedensgebet verbracht haben. Inzwischen kann dieses Gebet auf der Internetseite der Schule nachgelesen werden.

Meringer Schüler setzen Zeichen für den Frieden

Als ein weiteres sichtbares Zeichen entstand eine große papierne Friedenstaube, auf der mit bunten Blättern die hoffnungsfrohen Wünsche für die ukrainischen Flüchtlinge geschrieben stehen. (AZ)