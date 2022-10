Meringer reparieren und tauschen beim Repaircafé in der Mehrzweckhalle

Das mittlerweile sechste Repaircafé der Unabhängigen in Mering (UWG) ist gut besucht. Und auch bei der Kleidertauschbörse herrscht reges Kommen und Gehen.

Das Ehepaar Widmann aus Egling nimmt beim Repaircafé in der Meringer Mehrzweckhalle an einem der Tische Platz und lässt sich Kaffee und Kuchen schmecken. Er ist auf einen Gehwagen angewiesen und braucht beim Anziehen Unterstützung von seiner Frau. Diese freut sich über den gelungenen Tausch, den sie gerade bei der parallel stattfindenden Kleidertauschbörse gemacht hat: Neue, noch verpackte Marken-Unterwäsche, die ihrem Mann zu klein war, hat sie gegen eine Jogginghose eingetauscht, die sie ihm bequem überziehen kann. Mittlerweile zum sechsten Mal bieten die Unabhängigen in Mering (UWG) diese Veranstaltung im Sinne der Nachhaltigkeit an. Sieben Reparaturstationen stehen bereit. Zwei Reparierer sind kurzfristig erkrankt, sodass dieses Mal keine Fahrrad- und Computer-Reparaturen angeboten werden können.

Auch Silvie Weber aus Kissing möchte ihrem pflegebedürftigen Vater ein paar Stück Kuchen mitbringen. Sie hatte sich zur Reparatur eines CD-Players angemeldet, der beim Abspielen immer wieder hängen blieb. Ihre Vermutung war, dass der Lesekopf des Lasers verschmutzt ist. Reparierer Peter Stoev, der dieses Mal die UWG-Aktion wieder unterstützt, stellt jedoch fest, dass er ein Ersatzteil bestellen muss.

UWG steigert Erfolgsquote bei Reparaturen auf 70 Prozent

Nebenbei gibt die Infozeitschrift der UWG Aufschluss über deren politische Arbeit und im Hintergrund läuft eine Bildershow mit den Beiträgen zur Jubiläumsaktion der Unabhängigen, die dazu aufgerufen hatten, Fotos von Lieblingsorten in Mering einzusenden. An sechs Stationen werden elektronische oder mechanische Kleingeräte angenommen, wie zum Beispiel die Getreidemühle mit überlastetem Motorblock, die Pfarrerin Carola Wagner mitgebracht hat. Leider wäre ein Ersatzteil zu teuer, sodass ihr von einer Bestellung abgeraten wird. Ein anderer Kunde, der mit seinem Kaffeevollautomaten zur Reparatur kam, verlässt glücklich das Repaircafé – frisch gestärkt vom Kuchenbuffet und mit einem Flachbildschirm unterm Arm, den er vom Verschenke-Tisch ergattert hat und einer älteren Dame im Wohnheim mitbringen will. Insgesamt konnte die Erfolgsquote der Reparaturen auf 70 Prozent gesteigert werden. Sogar einer der Organisatoren des Friedberger Repaircafés ist gekommen, um sich über die Aktion in Mering zu informieren.

An einer weiteren Station kümmern sich gleich drei Helfende um Probleme rund ums Nähen. Neben der Seniorenbeauftragten Christine Maier, die einem Experten für Nähmaschinen zur Hand geht, hilft Rosi Lanz aus Haspelmoor. Sie hat früher über die Volkshochschule Teddybär-Nähkurse angeboten und gerade den Bund von Kinderleggins enger genäht. Freudestrahlend bedankt sich Magdalena Metz bei ihr.

Zur Kleidertauschbörse, die zum dritten Mal parallel dazu stattfand, kamen geschätzt doppelt so viele Menschen wie beim letzten Mal. Von den selbst gestrickten Socken, die eine ältere Dame vorbeibringt, sind die Helferinnen so begeistert, dass sie sich gleich selbst bedienen. Die übrigen sechs Paar sind dann in kürzester Zeit vom Angebotstisch verschwunden. Dagegen stellt ein knallroter gehäkelter Bikini mit farblich passendem Sonnenhut eine besondere Kuriosität dar. Er wird wohl erst bei der nächsten Veranstaltung im Frühjahr das neue Lieblingsstück einer Kundin werden, denn dafür heben die Organisatorinnen übrig gebliebene Kleidungsstücke auf oder geben sie an soziale Einrichtungen weiter.

Lesen Sie dazu auch