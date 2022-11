Meringer Rock'n'Rollerinnen tanzen sich auf den zweiten Platz

Nach zwei Jahren Pause starteten die Meringer Tänzerinnen "Dance Explosion" wieder bei der deutschen Meisterschaft - mit gutem Erfolg.

Ende Oktober fand die deutsche Meisterschaft der Formationen Rock'n'Roll in Bochum statt. Nach zwei Jahren ohne die Meisterschaft freuten sich alle Tänzerinnen darauf, sich endlich wieder mit den anderen deutschen Formationen zu messen und ihre neue Choreografie „Ghostbusters“ zeigen zu dürfen. Zwischen Bibbern und Bangen: Am Ende geht der Wettkampf knapp aus.

Nach langen, anstrengenden und vor allem trainingsintensiven Wochen machte sich die Lady-Formation „Dance Explosion“ von den Crazy Dancers im SV Mering e.V. auf den Weg in den Norden. Nach der zehnstündigen Busfahrt trafen sie im Hotel ein. Am Tag der Meisterschaft starteten die Mädchen morgens bereits um 7.45 Uhr, um sich gegenseitig bei den Frisuren zu helfen. Später fuhren die Meringerinnen zur Veranstaltungshalle, dem Bochumer „RuhCongress“. Hier stand dann das Schminken und die Stellprobe auf dem Programm - bis es dann losging. In der Vorrunde schlichen sich ein paar Fehler und Unsicherheiten ein. Aber durch die gute Grundtechnik und auch die Schwierigkeit der Choreografie erreichten die Meringer Ladies auf Platz 2 liegend souverän das Finale der besten sieben Lady-Formationen.

Meringerinnen freuten sich darauf, sich mit anderen zu messen

Das Team bereitete sich frühzeitig auf die Finalrunde vor, um zuvor noch einmal etwas zur Ruhe zu kommen. Kurz vor der Darbietung wurden noch die obligatorischen Grundschritte getanzt und die Mannschaft gab ihren Schlachtruf lautstark zum Besten. Hochmotiviert, konzentriert und nur auf die Runde fokussiert betraten die Meringerinnen als vorletzte Formation der Startklasse die Tanzfläche. Die 16 jungen Damen gaben alles, sie tanzten ihr schwieriges Programm spritzig, souverän und auf den Punkt genau. Das wochenlange Training, die Anspannung und Nervosität fielen sichtlich von ihnen ab. Jeder Kick saß, die Linien wurden eingehalten und sie konnten mit ihrer Mimik das Motto „Ghostbusters“ verkörpern und transportieren.

Das aktuelle Ergebnis zeigte Platz 1, aber alle wussten, dass noch das in der Vorrunde führende Team „Project X“ aus Worms ausstand. Auch die Wormser waren mit der vollen Stärke von maximal 16 Damen vertreten und zeigten ebenfalls eine gute Show. Am Ende holten sich die Wormserinnen den Titel des deutschen Meisters vor der Meringer „Dance Explosion“, die sich damit den deutschen Vizemeister der Lady-Formationen sicherte. Auf den dritten Platz kam die Formation „United Ladies“ aus Flensburg. Nun steht demnächst noch die Weltmeisterschaft in Lyon an, für welche sich die Meringer Frauen durch ihre Spitzenleistungen qualifiziert haben. (AZ)