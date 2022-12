Meringer St. John's Gospelchor startet mit frischem Wind durch

Zwei Jahre Zwangspause belasteten viele der Mitglieder. Chorleiter Fabian Schäfer gelang es aber, mit seinen Aktionen neue Mitglieder zu gewinnen.

Was ist das Geheimnis seines Erfolges? Während andere Vereine und Organisationen während der Corona-Pandemie um Mitglieder bangten, so schaffte es Chorleiter Fabian Schäfer mit vielfältigen Aktionen, sogar neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Zehn neue Mitglieder sind nach der Zwangspause dazukommen. Wie hat Fabian Schäfer das geschafft?

Der erste Auftritt nach drei Jahren war nicht nur für den Chor ein Höhepunkt. Auch viele Fans der Gospelmusik freuten sich, dass der St. John's Gospelchor in Mering wieder einen Gospelgottesdienst in der St.-Johannes-Kirche veranstaltete. Fabian Schäfer leitete bereits einige Jahre den Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren, bevor er 2014 den Chor in Mering ins Leben rief. Nach einem Gospelworkshop war das Interesse so groß, dass genügend Mitglieder für einen eigenen Gospelchor vorhanden waren.

Der Lockdown war eine schwierige Zeit

Da er in der St.-Johannes-Kirche üben und auftreten würde, bekam er den Namen "St. John's Gospelchor". Als im März 2020 die Corona-Pandemie keine Chorproben mehr ermöglichte, fand Fabian Schäfer schnell eine Lösung. Er arrangierte Online-Proben, indem er im Studio die Parts aufnahm und den Mitgliedern zum Herunterladen und Üben auf dem Server zur Verfügung stellte. "Nur kurze Zeit später waren im Sommer 2020 wieder Proben in Präsenz möglich. Der lange Lockdown ab Herbst bis ins Jahr 2021 war eine schwierige Zeit, weil keine Perspektive mehr da war", bedauert Schäfer.

Ab Herbst 2021 gab es wieder Proben unter 3-G- und später 2-G-Regelung und die Motivation kehrte bei den Sängern und Sängerinnen zurück. "Wir übten fast wieder in kompletter Besetzung. Im Sommer 2022 organisierte ich einen Chorschnuppertag und viele Neugierige blieben dann im Chor“, freut sich Fabian Schäfer. Daniela Forster vom katholischen Chor Choradi trat erst nach dem ökumenischen Gottesdienst bei der 1000-Jahr-Feier bei, bei dem beide Chöre beteiligt waren. Im Dezember hatte der St.-John's Gospelchor drei Auftritte, in Mering, in Friedberg und in Kaufbeuren. "Der beste Auftritt mit toller Stimmung war der in Mering. Ab dem ersten Song gingen die Leute mit uns mit und das hat gutgetan und dem Chor Aufwind gegeben", weiß Schäfer.

Premiere für die neuen Chormitglieder

Elisabeth Bauer ist ein neues Chormitglied seit Juli 2022. Im Jahr 2019 zog sie von Augsburg nach Mering und sah ein Plakat für einen Auftritt des Chores in Mering. Da ihre Tochter noch sehr klein war, wartete sie noch ein bisschen. "Ich liebe Gospels, seit ich als Jugendliche Whoopi Goldberg gesehen habe. Das Gospelfieber brannte in mir nach einem Projekt mit Alexandrina Simeon“, verrät die junge Sängerin. Sie sang in Augsburg bereits in einer Jazzband und einer Soulband. Fabian Schäfer bringe nicht nur sehr viel Herzblut, sondern auch jede Menge Professionalität mit, sodass ihr musikalischer Anspruch erfüllt werde, fügte sie hinzu. "Seine Arrangements sind wunderschön und ich war froh, dass er mich gleich für zwei Soli im letzten Gospelgottesdienst ausgewählt hat", freut sie sich. Um sich auf ein Solo vorzubereiten, höre sie sich Aufnahmen an, aber sie liebe es, zu improvisieren und ihre Gefühle beim Liveauftritt einzubringen, verrät sie noch. Elisabeth Bauer lobt die herzliche Atmosphäre im Chor, die positiven Rückmeldungen und die wohlwollende Aufnahme von neuen Sängern und Sängerinnen.

Trauer über den Tod des ältesten Chormitglieds

Von Anfang an dabei ist Katharina Sellnow. Zur Stimmverbesserung nahm sie sogar einige Jahre Gesangsunterricht und wagte sich sofort an Soli, auch wenn sie jedes Mal Lampenfieber habe, sagt sie. Sie bedauerte den Verlust des ältesten Chormitglieds Helga Schultheis während der Coronazeit und dass der Chor nicht an ihrer Beerdigung teilnehmen konnte. "Ich war sechs Monate nicht bei den Proben, der Chor verlor durch die lange Coronapause auch den Zusammenhalt und zehn Mitglieder hörten auf", erzählt Sellnow. Erst jetzt, durch die drei Konzerte im Dezember, habe sich die Chorgemeinschaft wieder gefestigt, verrät sie und freut sich bereits auf die nächste Chorfreizeit im Mai. Sie erinnert sich an die Aufenthalte in Hamburg und Rimini und wie schön die Auftritte in den Gastkirchen gewesen waren.

Seit 2016 ist Wolfgang Stößlein Mitglied im Gospelchor. Bei einem Spaziergang las er im Schaukasten der Kirche von einem Gospelworkshop und trat danach dem Chor bei. "Ich war schon länger auf der Suche nach einem Chor, auch meine Frau war lange dabei und macht gerade nur wegen unserer neuen Hunde eine Pause", erklärt er. In der Band "Uhurocker", die schon im Badanger auftrat, ist er auch als Sänger aktiv. Singen war schon immer seine große Leidenschaft. Zum ersten Mal hätte er sich an ein Duett mit Voula Riepold gewagt, bisher nur Soli gesungen. Rudi Steeger, langjähriges Mitglied des Chors, der nach Norddeutschland zog, schrieb ihm soeben, dass er jetzt erst merke, wie gut die musikalische Leitung von Fabian Schäfer war und was er aus den Sängern herausholen könne.

Info: Der St. John's Gospelchor unter Leitung von Fabian Schäfer probt jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindehaus. Männerstimmen werden dringend gesucht.