Mering

vor 49 Min.

Meringer Standortoffensive nimmt mit 1. Unternehmerfrühstück Fahrt auf

Plus Zeit und Gelegenheit für einen Austausch unter den Meringer Geschäftsleuten bot die Marktgemeinde beim ersten Unternehmerfrühstück.

Von Eva Weizenegger

Gut 20 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Mering sitzen gemeinsam an den Tischen beim Schlosserwirt und frühstücken zusammen. Sie tauschen sich aus, lernen sich kennen oder wissen zwar schon voneinander, aber kommen zum ersten Mal richtig ins Gespräch. Was wie eine Wunschvorstellung von Marketing- und Kommunikationsfachleuten klingt, ist in Mering beim ersten Unternehmerfrühstück wahr geworden. Darüber freuen sich Bürgermeister Florian Mayer und Christian Eckert von der Imakomm-Akademie mit Sitz in Aalen und Stuttgart. Christian Eckert ist Projektleiter und zuständig für die Meringer Standortoffensive. Neben der Projektgruppe begleitet der Marketingexperte die Marktgemeinde mit weiteren Aktionen auf dem Weg hin zu einem attraktiveren Einzelhandelsstandort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen