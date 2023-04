Meringer Tagesstätte gibt seit 20 Jahren Halt für psychisch Kranke

Am 11. Mai feiert die Einrichtung für psychische Gesundheit mit einem kleinen Festakt ihren 20. Geburtstag. Über zwei Jahrzehnte der Unterstützung für Betroffene.

Durch einen Zufall stieß Dieter Bauer vor gut 20 Jahren auf die Tagesstätte für psychische Gesundheit, die in Mering neu eröffnet hatte. "Ich war zunächst skeptisch, als ich das Schild mit der ungewöhnlichen Formulierung las, habe mich aber dann doch überwunden und bin reingegangen", erinnert er sich. Zwei Jahrzehnte später gehört er immer noch zum Kreis der Besucherinnen und Besucher mit einer psychischen Erkrankung, denen das niedrigschwellige Angebot in der Herzog-Wilhelm-Straße 1 eine Tagesstruktur und Gesprächsmöglichkeiten bietet. Der ausgebildete Journalist und Rundfunksprecher schildert aus seiner persönlichen Sicht, was die Einrichtung der Diakonie für ihn bedeutet und wie ihm das Miteinander Halt gibt, bei der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen.

Die Tagesstätte erfährt große Akzeptanz in Mering

Gefeiert wird am Donnerstag, 11. Mai, ab 13.30 Uhr mit geladenen Gästen im Saal der evangelischen St.-Johannes-Gemeinde in der Martin-Luther-Straße 3. Zum kleinen Festakt sind neben den Tagesstättenbesuchern und ihren Angehörigen auch die Ehrenamtlichen und Unterstützer sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Marktgemeinderat eingeladen. "Wir hätten gerne noch mehr Freunde und an unserer Einrichtung Interessierte mit dabei, aber das sprengt unsere räumlichen Möglichkeiten", bedauert Leiterin Carina Gebele. Bei den Sommerfesten im kleinen Innenhof habe man in den vergangenen Jahren oft bis zu 120 Gäste willkommen geheißen. Auch dies zeigt die große Akzeptanz der Tagesstätte.

Carina Gebele leitet die Tagesstätte für psychische Gesundheit. Foto: Heike John

Am 3. November 2002 wurde sie mitten im Herzen Merings eröffnet und von Markus Neher zusammen mit Ergotherapeutin Sonja Murr geleitet. 2005 übernahm Carina Gebele die Leitung. Als Stellvertreter an ihrer Seite ist Ergotherapeut Thomas Schlagowski. Die große Kontinuität im Team tut auch den Besucherinnen und Besuchern im Alter zwischen 25 und 80 Jahren gut. Derzeit kommen täglich rund 20 Menschen mit einer psychischen Erkrankung in die Tagesstätte, etwa 40 sind es jeden Monat. "Früher waren sie täglich bei uns, jetzt im Schnitt an drei Tagen die Woche", berichtet die Leiterin. Die sozialpsychiatrischen Angebote seien vielfältiger geworden.

Ergotherapeut Thomas Schlagowski bringt auch musikalische Impulse in die Tagesstätte. Foto: Heike John

Einrichtung ist in einem über 100 Jahre alten Wohnhaus untergebracht

In der Meringer Tagesstätte können psychisch kranke Menschen Alltagskompetenzen üben, sich bei kreativen und handwerklichen Aufgaben entfalten sowie Gemeinschaft erleben. Ein Blick auf den gut gefüllten Wochenplan zeigt ein vielfältiges Beschäftigungs- und arbeitstherapeutisches Programm wie Musik- und Kunsttherapie, aber auch Gedächtnistraining oder Entspannungsübungen. Dank der Unterstützung von Helfern wie dem langjährigen Ehrenamtlichen Bernd Wagner sind auch sportliche Aktivitäten wie Schwimmen oder Nordic Walking und dank mancher Spenden immer wieder auch Ausflüge möglich.

Bei der Jubiläumsfeier wird eine Bildershow einen Einblick in die Angebote und Räumlichkeiten der Tagesstätte geben. Seit dem Dachausbau 2007 stehen der Einrichtung in dem über hundert Jahre alten Wohnhaus mittlerweile 240 Quadratmeter auf drei Stockwerken zur Verfügung. Zum 20-jährigen Bestehen ließen die Hausbesitzer Silvia und Peter Kratzer neue Fenster einbauen. "Wir sind ein offenes Haus, in dem unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen", erklärt Carina Gebele.

Fast nicht zu erkennen ist der Eingang zur Tagesstätte zwischen den beiden Häuserfronten in der Herzog-Wilhelm-Straße in Mering. Foto: Eva Weizenegger (Archivbild)

In den vergangenen 20 Jahren konnten zudem weit über 60 Praktikanten im Haus berufliche Erfahrung sammeln. Zu ihnen gehört auch die 19-jährige Selina Egle aus Kissing, der die Tagesstätte derzeit eine vierwöchige Orientierungsphase bietet. Nun hat sie den Wunsch, Psychologie zu studieren. Über die Geschichte der Tagesstätten wird Michael Krause als Fachvorstand des diakonischen Werkes Augsburg berichten. Zur geistlichen Segnung kommt dessen theologischer Vorstand Pfarrer Fritz Graßmann. Genauso wie das Büfett von den Tagesstättenbesuchern selbst bestückt wird, sorgt man auch aus eigenen Reihen für die musikalische Umrahmung. Dafür hat Susanne Benzinger, ebenfalls eine Besucherin der ersten Stunde, eigens ein Stück komponiert.