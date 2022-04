Meringer Trachtler sagen Maitanz ab

Wegen der schlechten Wettervoraussagen, fällt der Tanz um den Meringer Maibaum aus.

Lange hatten sie darauf gewartet, endlich um den Maibaum in Mering tanzen zu können: Die Burschen und Mädchen des Trachtenvereins Almarausch. Zuerst gab es viele Jahre wegen statischer Probleme keinen Maibaum, dann kam die Corona-Pandemie den Trachtlern dazwischen. Dieses Jahr hätten sie zum ersten Mal um ihren neuen Maibaum am Meringer Marktplatz tanzen können, doch das Wetter machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Weil der Wetterbericht Regen und Kälte angesagt hatte, entschieden sich die Organisatoren am Samstag dazu, das für Sonntag geplante Fest abzusagen. So bleibt dem Heimat- und Volkstrachtenverein nun die Hoffnung auf nächstes Jahr und besseres Wetter. (sev/hese)