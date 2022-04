Meringer Volksfest könnte stattfinden – wenn sich ein Festwirt findet

Plus Am traditionellen Termin Anfang Mai findet das Meringer Volkfest nicht statt, doch es könnte Ersatz geben. Die Brauerei Kühbach sucht nach einem Festwirt.

Die Temperaturen steigen, die Beschränkungen durch Corona sind vorbei, alle freuen sich über Feste und große Feiern. Während all der Vorbereitungen und Ankündigungen im Landkreis war es still um das Meringer Volksfest. Dass es zu seinem traditionellen Termin Anfang Mai nicht stattfinden kann, ist bekannt. Eventuell gibt es im Spätsommer einen Ersatztermin.