Meringer Volksfestwirt zieht Bilanz: "Schau' mer mal"

Plus Brauerei und Bürgermeister loben die erfolgreiche Premiere von Kurt Paiser in Mering. Doch der Gastronom weiß noch nicht, ob er im kommenden Jahr wieder das Volksfest übernimmt.

Von Eva Weizenegger

Die Stimmung beim Meringer Volksfest war gut. Das Festzelt an allen Tagen gefüllt und diesmal gab es auch keinerlei Beschwerden über den Seniorentag. "Die Hendl waren super, das Bier auch und die Bedienungen freundlich", zieht eine Besucherin beim Seniorentag in den sozialen Medien Bilanz. Und auch die Jugend ist voll des Lobes: "Die Bands waren super." Festwirt Kurt Paiser, der zwar ein alter Hase in seinem Metier ist, aber in Mering Premiere hatte, freuen diese Rückmeldungen. Dennoch reagiert er etwas verhalten auf die Frage, ob er im nächsten Jahr wieder in die Marktgemeinde komme: "Schau' mer mal", lautet seine Antwort.

Der Jugend gefiel es im Festzelt von Kurt Paiser beim Meringer Volksfest besonders gut. Foto: Eva Weizenegger

Volksfest Mering: "Das ist kein leicht verdientes Geld"

Paiser hat die Abrechnung für das Meringer Volksfest noch nicht gemacht. Er ist schon wieder damit beschäftigt, sein Zelt in Stadtbergen aufzubauen. "Das ist alles eine knappe Sache", sagt er. Doch in zwei bis drei Wochen liegen die endgültigen Zahlen vor und könne er auch sagen, ob es in Mering eine Wiederholung geben wird.

