Meringer Weihnachtsmarkt findet trotz der Baustelle im Ortszentrum statt

Auch in diesem Jahr müssen die Meringer Bürger und Bürgerinnen nicht auf ihren romantischen, heimeligen Christkindlmarkt am Meringer Marktplatz verzichten. Die Baufirma Weiss sowie die Marktgemeinde Mering mit dem Bauhof und der Bauverwaltung ermöglichen es mit ihrem Einsatz, dass die Buden wieder rechtzeitig aufgebaut werden können. Am 5. Dezember öffnet der Meringer Weihnachtsmarkt um 16.30 Uhr seine Pforten. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag können die Besucher und Besucherinnen die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Die Stände haben von 16.30 bis 21 Uhr, am Sonntag sogar schon von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Am 22. Dezember ist der letzte Öffnungstag.

Hauptstraße wird fertig und ist für viele ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Bürgermeister Florian Mayer freut sich, dass die Baufirma ihre Zusage einhalten kann und rechtzeitig bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes den Bereich um den Marktplatz fertig gestalten wird. Dass die Hauptstraße noch Anfang Dezember fertig wird, ist für ihn und die betroffenen Geschäftsleute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Er bittet trotzdem um Verständnis, dass es wegen der restlichen Arbeiten für die Neugestaltung des Ortszentrums noch zu Einschränkungen kommen wird. Am 5. Dezember eröffnet der Bürgermeister um 17 Uhr den Weihnachtsmarkt. Wie jedes Jahr wird er mit dem Marktgemeinderat und der Kolpingkapelle einige Weihnachtslieder zum Mitsingen anstimmen. „Ich bedanke mich bei Mering Aktuell und allen Fieranten, dass sie wieder an zwölf Tagen ein weihnachtliches Flair für die Bürger und Bürgerinnen zaubern“, sagt er.

Drei Fieranten teilen sich in Mering einen Stand

Neu ist in diesem Jahr, dass ein Stand von drei Fieranten geteilt wird. Der Meringer Weltladen bietet in der ersten Woche und am 14. und 15. Dezember Kunsthandwerk und verpackte Lebensmittel an. Am 12. und 13. Dezember ist an diesem Stand die neue Marktmanagerin Lisa Leiter anzutreffen, die gerne Wünsche, Fragen, Anregungen und Kritik entgegennimmt und für Kinder Dosenwerfen anbietet. In der letzten Woche steht Martina Zieglmeir mit geplotterten Weihnachtskarten, Geschenkpapier, Platzsets und Glasuntersetzern aus Filz am Stand. Ein weiterer neuer Fierant ist Andreas Feuerecker mit Tierfutter und Accessoires für die Vierbeiner.

Wie schon im letzten Jahr beteiligen sich Anja Häfner, Katharina Schuster und Tanja Kujath wieder mit kunstvollen Flußglasbildern, Töpferwaren sowie Postkarten und Lesezeichen in Aquarelltechnik. Anna-Maria Bauer wird selbstgemachte Bastel-, Näh- und Strickarbeiten an ihrem Stand für die Besucher und Besucherinnen bereithalten. Die Auswahl an kulinarischen Genüssen ist auch in diesem Jahr wieder groß, so dass die Auswahl nicht leichtfällt. Es gibt Bratwürste, Currywurst, Pulled Pork, Krustensemmel, Flammkuchen in verschiedenen Varianten, Fischfilet, kalte Fischsemmeln, Germknödel, Reiberdatschi, Spiralkartoffeln, Pommes frites, Donuts und Crêpes. Zum Aufwärmen halten die Fieranten heißen Kinderpunsch, Glühwein, Glühbier, aber auch Pfirsichpunsch, Amarone und weitere Heißgetränke bereit. Kalte Getränke und Bier gibt es aber auch. Kurt Werner Wittmer kommt mit Schokofrüchten, gebrannten Mandeln und anderen Süßwaren zum Weihnachtsmarkt.

Das Rahmenprogramm in Mering

Mering Aktuell stellte wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine. Bei der Eröffnung am Donnerstag, 5. Dezember, spricht ab 17 Uhr Bürgermeister Florian Mayer, das Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle Mering spielt. Am Freitag, 6. Dezember, sind von 16.30 bis 18 kommen Nikolaus und Knecht Ruprecht und von 19 bis 20 Uhr spielt das Bläserensemble der Feuerwehrkapelle. Am Sonntag, 8. Dezember, ist von 14.30 bis 16 Uhr der Nikolaus vor Ort. Von 18 bis 19 Uhr spielt das Bläserensemble der Kolpingkapelle. Am Freitag, 13. Dezember, ist das Jugendorchester der Kolpingkapelle von 19 bis 20 Uhr zu hören. Am Sonntag, 15. Dezember, singt von 17 bis 18 Uhr der Liederkranz unter der Leitung von Marina Osipova. Die Feuershow der Gruppe Lumina Moringa ist von 18 bis 18.30 Uhr geplant. Das Bläserensemble der Kolpingkapelle ist von 19 bis 20 Uhr am Donnerstag, 19. Dezember, wieder zu hören, wie auch am Freitag, 20. Dezember, von 19 bis 20U Uhr das Bläserensemble der Feuerwehrkapelle. Das Duo Brunnhuber und Pfaffl spielt am Sonntag, 22. Dezember, von 17 bis 18 Uhr und die Feuershow von Lumina Moringa ist von 18 bis 18.30 Uhr.

In der dritten Woche wird auf dem Stand von Fischzucht Peter Berger, der nur zwei Wochen dabei ist, ein Kinderkarussell stehen. Außerdem gibt es im Schaufenster von Betten Froese für die Kinder eine Wichtelsuche, bei der sie einen Gutschein über 4 Euro für den Weihnachtsmarkt gewinnen können. Zusätzlich gibt es im Ortszentrum vom 5. Dezember bis zum 5. Januar eine Meringer Weihnachtsstraße. Neben Märchenszenen warten auch Rätsel auf die Kinder. Die Teilnahmekarten gibt es bei der Buchhandlung Platzbecker und bei Farben Pfaller oder zum Download auf der Seite der Marktgemeinde Mering.

Öffnungszeiten des Meringer Weihnachtsmarktes: Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. Dezember, 12. bis 14. Dezember und 19. bis 21 Dezember, jeweils von 16.30 bis 21 Uhr, Sonntag, 8., 15. und 22. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr.