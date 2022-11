Mering

06:00 Uhr

Meringerin steht in neuer Netflix-Serie als Komparsin an Sisis Seite

Plus Die Netflix-Serie "Die Kaiserin" wurde unter anderem in Bamberg gedreht. Unsere Autorin Edigna Menhard war als Komparsin mit dabei. Was sie alles erlebt hat.

Von Edigna Menhard

Als die künftige Kaiserin Elisabeth von Österreich erstmals am Schloss ihres Verlobten Franz Josef vorfährt und aus der Kutsche steigt, passiert ihr ein Fauxpas: Verliebt möchte sie den Kaiser küssen. Doch er dreht sich irritiert weg. Eine Berührung verstößt gegen das Hofprotokoll. Die anwesenden Adeligen und Militärgrößen raunen. Viel zu lästern über das Mädchen aus Bayern hat der Hof auch später auf dem pompösen Hochzeitsball. Ich muss das wissen, denn ich war dort und habe kräftig mitgetuschelt. Das war mein Job als Komparsin bei der Netflix-Serie "Die Kaiserin". Neun Drehtage und zwei Anproben war ich dabei – ein einzigartiges Erlebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

