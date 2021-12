Meringerzeller Straße wird für den Marktgemeinderat zum Dauerbrenner

Plus Seit mehr als vier Jahren geben die Anlieger der Meringerzeller Straße in Mering keine Ruhe. Sie haben sich fest vorgenommen, für die Rückerstattung der von ihnen im Voraus gezahlten Straßenausbaubeiträge zu kämpfen.

"Es war damals ein Fehler, den aus der Welt zu schaffen gilt", sind sich Hans Schweiger, Manfred Ernst, Ewald Kraus und Konrad Müller, die Sprecher für die 19 Anlieger, einig. Sie geben ihren Widerstand nicht auf. Kontinuierlich treffen sie sich, um zu beraten, wie sie weiter vorgehen sollen. Nun soll auch die bayerische Härtefallkommission ihre Arbeit abschließen, und die ersten Zahlungen sind für Januar 2022 vorgesehen.